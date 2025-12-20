Η παραμέληση της στοματικής υγιεινής από το παιδί της, οδήγησε μια μητέρα να αντιμετωπίσει κατηγορίες στα σουηδικά δικαστήρια.

Μετά από 6 μήνες χωρίς βούρτσισμα των δοντιών του, το παιδί υποβλήθηκε σε σοβαρή οδοντιατρική επέμβαση. Η μητέρα καταδικάστηκε για κακοποίηση παιδιού.

Σοβαρές συνέπειες στην υγεία του παιδιού

Σύμφωνα με την εφημερίδα Örnsköldsviks Allehanda, που επικαλείται το μέσο Aftonbladet, το βούρτσισμα των δοντιών του αγοριού δεν είχε γίνει για 6 μήνες. Κατά τον τακτικό έλεγχο στον οδοντίατρο διαπιστώθηκε ότι η υγεία των δοντιών του ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που χρειάστηκε επέμβαση υπό γενική αναισθησία. Ο απολογισμός ήταν σοβαρός: δύο δόντια εξήχθησαν και 13 περιστατικά τερηδόνας θεραπεύτηκαν.

Η αντίσταση του παιδιού ως αιτία

Η μητέρα δικαιολογήθηκε ότι η διακοπή του βουρτσίσματος προέκυψε από καθημερινή συγκρουσιακή κατάσταση. Όπως ανέφερε, ο γιος της φώναζε και έκλαιγε κάθε φορά που προσπαθούσε να του βουρτσίσει τα δόντια, και τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια, θεωρώντας ότι η κατάσταση δεν θα εκτραχυνόταν τόσο πολύ.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο πρωτοδικών απέρριψε τις εξηγήσεις της μητέρας, υπογραμμίζοντας ότι η επιβολή περιορισμών μπορεί να είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των γονικών της καθηκόντων. Η προστασία της υγείας του παιδιού υπερισχύει της προσωρινής άρνησής του να δεχθεί καθημερινή φροντίδα.

Η μητέρα καταδικάστηκε σε παρακολούθηση και 100 ώρες κοινωνικής εργασίας και καλείται να καταβάλει στον γιο της περισσότερες από 46.000 σουηδικές κορώνες (περίπου 4.200 ευρώ) ως αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη.