Η υγεία του στόματός σου δεν εξαρτάται μόνο από το αν «έπλυνες τα δόντια σου», αλλά από το πόσο καλά τα καθάρισες.

Όλοι έχουμε ακούσει ότι το μυστικό για υγιή δόντια είναι το τακτικό βούρτσισμα. Ακόμη κι αν:

βουρτσίζεις πρωί–βράδυ,

χρησιμοποιείς στοματικό διάλυμα,

καθαρίζεις τη γλώσσα σου,

πλάκα και βακτήρια μπορούν ακόμη να παραμένουν ανάμεσα στα δόντια και κοντά στα ούλα.

Γι’ αυτό οι οδοντίατροι επιμένουν τόσο πολύ στο οδοντικό νήμα και το προτείνουν τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Ναι, μπορεί να φαίνεται βαρετό ή ανούσιο, αλλά:

ο οδοντίατρός σου καταλαβαίνει αμέσως αν χρησιμοποιείς νήμα ή όχι.

Και υπάρχει ένα βασικό σημάδι που αποκαλύπτει ότι δεν φροντίζεις επαρκώς τα μεσοδόντια διαστήματα:

Το οδοντικό νήμα μυρίζει άσχημα όταν το μυρίζεις.

Αν μετά το πέρασμα, φέρεις το νήμα κοντά στη μύτη σου και έχει έντονη, δυσάρεστη μυρωδιά, αυτό είναι συχνά ένδειξη ότι:

έχουν συσσωρευτεί βακτήρια,

έχουν παγιδευτεί υπολείμματα τροφών,

μπορεί να υπάρχει φλεγμονή στα ούλα.

Σύμφωνα με ειδικούς περιοδοντολόγους, η δυσάρεστη μυρωδιά από το νήμα δεν είναι φυσιολογική, ειδικά αν:

φροντίζεις συχνά το στόμα σου

δεν έχεις φάει κάτι με πολύ έντονη μυρωδιά (π.χ. σκόρδο, κρεμμύδι) λίγο πριν

Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορείς να κάνεις.

Τι κάνει στην πραγματικότητα το οδοντικό νήμα;

Πολλοί πιστεύουν πως το βούρτσισμα αρκεί, όμως στην πράξη δεν είναι έτσι.

Γιατί δεν φτάνει μόνο η οδοντόβουρτσα;

Η οδοντόβουρτσα:

καθαρίζει τις μεγάλες επιφάνειες των δοντιών (μπροστά, πίσω, επάνω),

των δοντιών (μπροστά, πίσω, επάνω), όμως δεν μπορεί να μπει βαθιά ανάμεσα στα δόντια,

ανάμεσα στα δόντια, ούτε να καθαρίσει ικανοποιητικά κάτω από τη γραμμή των ούλων.

Στο ενδιάμεσο των δοντιών όμως:

«Κολλάνε» μικρά κομματάκια τροφών,

Δημιουργείται πλάκα, ένα λεπτό στρώμα βακτηρίων,

Αν αυτό δεν αφαιρεθεί, σκληραίνει και γίνεται τρυγία (πέτρα).

Η τρυγία δεν αφαιρείται πια με μόνο βούρτσισμα, χρειάζεται καθαρισμός από οδοντίατρο. Και αν μείνει εκεί, μπορεί να οδηγήσει σε:

ουλίτιδα (κοκκίνισμα, πρήξιμο, αιμορραγία των ούλων),

περιοδοντίτιδα (καταστροφή των ιστών που στηρίζουν το δόντι),

κακοσμία του στόματος,

και μακροπρόθεσμα, απώλεια δοντιών.

Πώς βοηθά το οδοντικό νήμα;

Το οδοντικό νήμα φτάνει σε σημεία όπου η οδοντόβουρτσα δεν μπορεί να μπει:

Ανάμεσα στα δόντια

Κάτω από τα ούλα, εκεί που «κάθεται» η πλάκα

Η λογική είναι απλή:

Βούρτσισμα χωρίς νήμα = μισοκαθαρισμένο στόμα.

Και η φράση που χρησιμοποιούν πολλοί ειδικοί:

«Το βούρτσισμα χωρίς νήμα είναι σαν να πλένεις μόνο το μπροστινό και το πίσω μέρος ενός πιάτου, αλλά να αφήνεις τα πλάγια βρώμικα».

Επιπλέον, η σωστή και συστηματική χρήση νήματος:

μειώνει τη φλεγμονή των ούλων,

μειώνει την πιθανότητα τερηδόνας ανάμεσα στα δόντια,

βοηθά στο να κρατάς τα δόντια σου περισσότερα χρόνια υγιή

Τι σημαίνει όταν το οδοντικό νήμα μυρίζει άσχημα;

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποίησες νήμα και, από περιέργεια, το μύρισες.

Αν έχει ελαφριά μυρωδιά

Ένα ήπιο άσχημο άρωμα δεν είναι πάντα κάτι τραγικό, ειδικά αν:

έχεις φάει πρόσφατα,

έχεις αφήσει μέρες χωρίς νήμα,

έφαγες κάτι έντονο (π.χ. κρεμμύδι, τυρί, αλλαντικά).

Σε αυτή την περίπτωση, πιθανότατα:

απλώς βγήκαν από εκεί υπολείμματα τροφής και βακτήρια,

χρειάζεται απλά να γίνεις λίγο πιο σχολαστικός/ή με το καθάρισμα.

Αν όμως η μυρωδιά είναι έντονη και δυσάρεστη

Αν χρησιμοποιείς συχνά νήμα, προσέχεις τη στοματική σου υγιεινή, αλλά:

το νήμα μυρίζει πολύ άσχημα , κάθε φορά, ή

, κάθε φορά, ή βλέπεις πάνω στο νήμα μικρά κομματάκια που μοιάζουν με τροφή ή σκούρα υπολείμματα,

τότε αυτό μπορεί να σημαίνει:

έντονη βακτηριακή συγκέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία,

τροφή που παραμένει παγιδευμένη για μέρες,

αρχόμενη ή ήδη υπάρχουσα φλεγμονή στα ούλα γύρω από το συγκεκριμένο δόντι.

Μερικές φορές, η άσχημη μυρωδιά από το νήμα είναι το πρώτο σημάδι πως κάτι δεν πάει καλά, πριν καν:

αρχίσεις να πονάς,

δεις πολύ αίμα στα ούλα,

νιώσεις έντονη κακοσμία στο στόμα.

Πρέπει να μυρίζω το νήμα κάθε φορά;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις εμμονικά.

Ωστόσο, ένα περιστασιακό «τεστ» μπορεί να σου δώσει μια ένδειξη:

Αν κάποια περιοχή στη στοματική κοιλότητα χρειάζεται περισσότερη προσοχή

Αν κάποιο δόντι ίσως έχει πρόβλημα (τερηδόνα ανάμεσα σε δόντια, πρόβλημα κάτω από στεφάνη ή γέφυρα, κ.λπ.)

Πότε χρειάζεται να πας στον οδοντίατρο;

Αν:

βουρτσίζεις τα δόντια σου δύο φορές την ημέρα,

χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα συχνά,

και παρ’ όλα αυτά το νήμα σου μυρίζει έντονα και άσχημα συχνά,

τότε είναι καλό να κλείσεις ένα ραντεβού με:

έναν οδοντίατρο ή

έναν περιοδοντολόγο (ειδικό για τα ούλα και τους ιστούς γύρω από τα δόντια).

Ο ειδικός μπορεί να ελέγξει αν:

υπάρχει ουλίτιδα (πρησμένα, κόκκινα, αιμορραγικά ούλα),

(πρησμένα, κόκκινα, αιμορραγικά ούλα), έχει ξεκινήσει περιοδοντίτιδα ,

, υπάρχει τερηδόνα κάτω από σφράγισμα, γέφυρα ή στεφάνη,

κάτω από σφράγισμα, γέφυρα ή στεφάνη, υπάρχουν βαθιές ουλοθυλάκοι που παγιδεύουν τροφή και πλάκα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η επίμονη άσχημη μυρωδιά από το νήμα μπορεί να είναι ένδειξη ότι:

χρειάζεσαι επαγγελματικό καθαρισμό ,

, ίσως απαιτείται και πιο εξειδικευμένη περιοδοντική θεραπεία.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα

Η «ιδανική» ρουτίνα είναι:

μία φορά την ημέρα, κατά προτίμηση το βράδυ, πριν πέσεις για ύπνο.

Έτσι:

απομακρύνεις ό,τι έχει μαζευτεί μέσα στη μέρα,

δεν αφήνεις βακτήρια και τροφή να «κάθονται» στο στόμα σου όλη νύχτα.



Βήμα–βήμα σωστή τεχνική

Πάρε περίπου 45 εκατοστά νήμα

(περίπου όσο από τον ώμο μέχρι τον καρπό σου). Τύλιξέ το γύρω από τα μεσαία δάχτυλα των δύο χεριών, αφήνοντας 2–3 εκατοστά τεντωμένου νήματος ανάμεσα στα χέρια. Κράτα το νήμα τεντωμένο με τους αντίχειρες και τους δείκτες,

για να μπορείς να το κατευθύνεις. Πέρασέ το απαλά ανάμεσα στα δόντια, κάνοντας ελαφριά κίνηση «πριονιού»,

χωρίς να το χτυπάς δυνατά πάνω στα ούλα. Όταν περάσει ανάμεσα στα δύο δόντια, λύγισε το νήμα σε σχήμα «C» γύρω από το ένα δόντι

σύρε το απαλά κάτω από τη γραμμή των ούλων

κίνησέ το πάνω–κάτω 2–3 φορές. Επανάλαβε το ίδιο και για το διπλανό δόντι. Για κάθε νέο δόντι, τύλιγε λίγο ακόμη νήμα από το ένα δάχτυλο και ξετύλιγε από το άλλο, ώστε να χρησιμοποιείς καθαρό τμήμα κάθε φορά.



Αν σου φαίνεται υπερβολικό…

Αν η καθημερινή χρήση σου φαίνεται πολύ:

μην το εγκαταλείπεις εντελώς.

Στόχος: τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.

Ακόμη και αυτό:

μειώνει σημαντικά τη συσσώρευση πλάκας

είναι πολύ καλύτερο από το «δεν χρησιμοποιώ ποτέ νήμα».

Συμπέρασμα

Το ότι βούρτσισες τα δόντια σου δεν σημαίνει ότι το στόμα σου είναι πλήρως καθαρό.

ότι το στόμα σου είναι πλήρως καθαρό. Αν το οδοντικό νήμα μυρίζει άσχημα μετά τη χρήση, αυτό είναι σήμα συναγερμού ότι: υπάρχουν υπολείμματα τροφών και βακτήρια που δεν καθαρίζονται σωστά, ίσως έχει ξεκινήσει φλεγμονή στα ούλα ή κάποια βλάβη στο δόντι.

ότι:

Με λίγα λόγια:

Δώσε περισσότερη σημασία στο οδοντικό νήμα. Μάθε τη σωστή τεχνική και προσπάθησε να το κάνεις μέρος της καθημερινής σου ρουτίνας. Αν η άσχημη μυρωδιά επιμένει, μην το αγνοήσεις, ένα ραντεβού στον οδοντίατρο μπορεί να προλάβει κάτι πιο σοβαρό.

ΠΗΓΗ: HuffpostUS