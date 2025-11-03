Όλοι νομίζουμε πως ξέρουμε να βουρτσίζουμε τα δόντια μας — ένα γρήγορο τρίψιμο πρωί και βράδυ, ένα ξέπλυμα με νερό και ίσως ένα δροσερό στοματικό διάλυμα.

Όμως, σύμφωνα με οδοντιατρικούς ειδικούς, ακόμη και οι πιο προκομένοι βουρτσιστές δοντιών μπορεί να κάνουν μερικά λάθη που αναιρούν τη σωστή φροντίδα τους.

Ο δρ Πραβίν Σάρμα, από τη σχολή οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, λέει ότι οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εμφανίσουν κάποια στιγμή ουλίτιδα, και ένα πρώιμο σύμπτωμα είναι τα αιμορραγούντα ούλα.

«Αν τα ούλα σας ματώνουν ή είναι πρησμένα, αυτό είναι σημάδι ότι χρειάζεται να βουρτσίζετε καλύτερα», λέει.

Εκτός από τις τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, ακολουθούν τέσσερα πράγματα που, σύμφωνα με τον ίδιο και τους παρουσιαστές του podcast του BBC What’s Up Docs, δρ Ζαντ και δρ Κρις βαν Τουλέκεν, πολλοί από εμάς κάνουμε λάθος — και αν τα αλλάξουμε, μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία των δοντιών μας.

1. Καλύτερα μία φορά σωστά παρά δύο φορές γρήγορα

Είναι μία από τις μεγάλες «εντολές» της οδοντιατρικής — βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα — και αυτή είναι η σύσταση του NHS.

Όμως, ο δρ Σάρμα λέει ότι το πραγματικό κλειδί είναι η ποιότητα, όχι η ποσότητα.

«Αν μπορούμε να βρoύμε χρόνο, τότε ναι, ας πλένουμε τα δόντια μας δύο φορές τη μέρα», λέει. «Αλλά είναι προτιμότερο να το κάνουμε μία φορά σωστά, παρά δύο φορές βιαστικά.»

Αν βουρτσίζουμε τα δόντια μας μόνο μία φορά την ημέρα, προτείνει να το κάνουμε το βράδυ και να φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε και νήμα.

Κανείς δεν αγαπά ιδιαίτερα το νήμα, αλλά ο δρ Σάρμα λέει ότι η χρήση μεσοδόντιων βουρτσών, ειδικά των λαστιχένιων, μπορεί να το κάνει πιο εύκολο και λιγότερο επώδυνο.

Όσον αφορά τη μέθοδο, κάθε δόντι έχει μια εξωτερική, μια μασητική και μια εσωτερική επιφάνεια — και όλες χρειάζονται βούρτσισμα.

Ο δρ Σάρμα συνιστά μικρές κυκλικές κινήσεις πάνω σε κάθε επιφάνεια χωρίς υπερβολική πίεση. Επιπλέον, δίνει έμφαση στο σημείο επαφής δοντιού και ούλου, γιατί εκεί μπορεί να εμφανιστεί ουλίτιδα.

Ο δρ Ζαντ προσθέτει ότι είναι σημαντικό «να εστιάζουμε στην αίσθηση των τριχών της βούρτσας» και να προσεγγίζουμε το βούρτσισμα με προσοχή και συγκέντρωση — όχι ενώ κοιτάζουμε το κινητό μας.

2. Να βουτσίζουμε πριν το πρωινό, όχι μετά

Πολλοί άνθρωποι βουρτσίζουν τα δόντια τους αμέσως μετά το φαγητό, αλλά αυτό μπορεί να μην κάνει καλό στο σμάλτο.

«Ιδανικά, να βουρτσίζουμε πριν το πρωινό», λέει ο δρ Σάρμα. «Καλό είναι να μην το κάνουμε μετά την κατανάλωση κάτι όξινου».

«Αν το κάνουμε μετά το φαγητό, τότε ας αφήσουμε λίγο χρόνο να μεσολαβήσει μεταξύ φαγητού και βουρτσίσματος.»

Αυτό συμβαίνει επειδή τα οξέα από τα τρόφιμα και τα ροφήματα — ειδικά ο χυμός φρούτων ή ο καφές — μπορούν να μαλακώσουν το σμάλτο, και το βούρτσισμα πολύ σύντομα μετά μπορεί να το φθείρει.

Ο δρ Κρις προτείνει να ξεπλένουμε το στόμα μας με νερό μετά το φαγητό για να απομακρύνουμε μέρος των οξέων και να περιμένουμε τουλάχιστον 30 λεπτά αν πρόκειται να βουρτσίσουμε μετά το πρωινό.

3. Να μην ξεπλένουμε το στόμα μας μετά το βούρτσισμα

Αν έχουμε τη συνήθεια να φτύνουμε, να ξεπλένουμε και να κάνουμε γαργάρες μετά από κάθε βούρτσισμα, ίσως ήρθε η ώρα να ξανασκεφτούμε αυτό το τελευταίο βήμα.

«Φτύστε, αλλά μην ξεπλύνετε», συμβουλεύει ο δρ Σάρμα. Το ξέπλυμα του στόματος απομακρύνει το συμπυκνωμένο φθόριο που παραμένει από την οδοντόκρεμα.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει απλώς να φτύνουμε την περίσσεια οδοντόκρεμας και να αφήνουμε ένα λεπτό στρώμα φθορίου να παραμείνει, ώστε να συνεχίσει να προστατεύει τα δόντια σας.

4. Η ακριβή οδοντόκρεμα δεν είναι η καλύτερη – ποιο στοιχείο της πραγματικά μετράει

Με τα ράφια γεμάτα από λευκαντικά, με άνθρακα και «ενισχυτικές για το σμάλτο» οδοντόκρεμες, είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι οι ακριβότερες επιλογές χαρίζουν πιο υγιές χαμόγελο.

Όμως, σύμφωνα με τον δρ Σάρμα, δεν έχει τόση σημασία ποια μάρκα θα διαλέξετε, αρκεί να περιέχει ένα βασικό συστατικό.

«Αρκεί η οδοντόκρεμά σας να έχει φθόριο, δεν έχει μεγάλη διαφορά», λέει, προσθέτοντας πως συνήθως αγοράζει όποια είναι φθηνότερη ή σε προσφορά.

Το φθόριο βοηθά στην προστασία του σμάλτου και στην πρόληψη της τερηδόνας — και αυτό είναι που πραγματικά μετράει.

ΠΗΓΗ: BBC