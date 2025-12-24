Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Los Tlacos, γνωστής και ως Cártel de la Sierra, διοργάνωσαν χριστουγεννιάτικη παρέλαση σε κοινότητα της πολιτείας Γκερέρο στο Μεξικό, απ’ όπου κατάγεται η συγκεκριμένη ομάδα.

Members of Los Tlacos (also known as Cartel de la Sierra) held a Christmas parade in a town in Guerrero, with gunmen on decorated vehicles seen handing out candy to locals.



December 22, 2025

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, εμφανίζονται ένοπλοι άνδρες του καρτέλ ναρκωτικών πάνω σε σύγχρονα οχήματα, διακοσμημένα με χριστουγεννιάτικα στολίδια, να κινούνται σε αυτοκινητοπομπή και να μοιράζουν γλυκά στους κατοίκους και κυρίως στα παιδιά. Ένας από τους συμμετέχοντες ήταν ντυμένος ως Άγιος Βασίλης.

Σύμφωνα με αναφορές, τα μέλη της οργάνωσης ανέφεραν ότι ανήμερα των Χριστουγέννων προγραμματίζεται και διανομή δώρων στους κατοίκους της περιοχής.