Παρά τη δυνατή βροχή, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα σε μαζική διαδήλωση στο Σίδνεϊ, διαμαρτυρόμενοι για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πορεία, με τίτλο March for Humanity, διέσχισε την εμβληματική γέφυρα Harbour Bridge, με τους διαδηλωτές να ζητούν κατάπαυση του πυρός και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Πολλοί κρατούσαν κατσαρόλες και τηγάνια – συμβολίζοντας την πείνα και τον υποσιτισμό που βιώνουν οι άμαχοι στη Γάζα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκε και ο Τζούλιαν Ασάνζ, ιδρυτής της πλατφόρμας Wikileaks, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του μετά την απελευθέρωσή του από τη βρετανική φυλάκιση και την επιστροφή του στην Αυστραλία.

WikiLeaks founder Julian Assange took part in a march against Gaza genocide on the Sydney Harbour Bridge. pic.twitter.com/4Pd6gUPdSX