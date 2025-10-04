Η ηθοποιός και μοντέλο, Τζέσικα Άλμπα, γοητευμένη από τις γεύσεις της ελληνικής μαγειρικής, μπήκε στην κουζίνα για να μας φτιάξει κεφτεδάκια με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα από αγγούρι, ντομάτα και φέτα. Με λίγα λόγια, δεν θα μπορούσε να λείπει η χωριάτικη από το τραπέζι της.

«Θα φτιάξουμε κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα για βραδινό, τα οποία θα βάλουμε πάνω σε ένα σπιτικό τζατζίκι. Επίσης, θα φτιάξω μία σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα», λέει στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 44χρονη ηθοποιός μαγειρεύει παρέα με τον σκύλο της, ενώ μοιράζεται με τους ακολούθους της και τα υλικά που θα χρειαστούν για να εκτελέσουν αυτή την «τόσο νόστιμη συνταγή», όπως την χαρακτηρίζει.

Τα υλικά που θα χρειαστούμε σύμφωνα με την ίδια είναι:

Για τα ελληνικά κεφτεδάκια

450 γρ. κιμάς γαλοπούλας

¼ φλ. φρυγανιά

¼ φλ. κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

¼ φλ. φέτα τυρί

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 αυγό

2 κ.γ. ξερή ρίγανη

1 κ.γ. ξερός άνηθος

½ κ.γ. κύμινο

½ κ.γ. αλάτι

¼ κ.γ. μαύρο πιπέρι



Για το τζατζίκι:

1 φλ. στραγγιστό γιαούρτι

2 αγγουράκια τριμμένα

1 κ.σ. φρέσκος άνηθος (ή 1 κ.γ. ξερός άνηθος)

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

1 κ.σ. ελαιόλαδο

½ κ.γ. αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά προτίμηση

Τα τελευταία χρόνια, η Άλμπα κάνει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις με συμμετοχές σε εκδηλώσεις και καμπάνιες, ενώ η τελευταία της κινηματογραφική δουλειά ήταν η συμμετοχή της στην ταινία του Netflix, «Trigger Warning», η οποία κυκλοφόρησε το 2024.

