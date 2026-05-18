Μία νέα δημόσια σάοουνα εγκαινιάζεται τον Ιούνιο στην Στοκχόλμη, δίνοντας στην ευκαιρία τόσο στους κατοίκους της πόλης όσο και στους επισκέπτες, να απολαμβάνουν δωρεάν μία λατρεμένη συνήθεις των Σουηδών.

Αυτό διότι, η πρόσβαση σε αυτές τις σάουνες μοιάζει συχνά με είσοδο σε ένα από τα πιο αποκλειστικά ιδιωτικά κλαμπ στον κόσμο: οι πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις έχουν λίστες αναμονής που φτάνουν τα χρόνια, με χιλιάδες άτομα, ενώ όταν ανοίγουν νέες θέσεις εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα μικρό ποσοστό θέσεων διατίθεται κατά καιρούς σε μη μέλη, αλλά είναι δύσκολο να τις αποκτήσει κανείς.

Σύμφωνα με τον Guardian, η νέα εγκατάσταση βρίσκεται στο Χόρνστουλ, μια παραθαλάσσια γειτονιά στο κυρίως οικιστικό νησί Σέντερμαλμ, και αποτελεί πιλοτικό έργο, το οποίο οι αρχές ελπίζουν ότι θα είναι το πρώτο από πολλά δημοτικά, χωρίς συνδρομή, κέντρα σάουνας.

Η Πία Κάρλσον, υπεύθυνη έργου από το γραφείο μεταφορών του Δήμου Στοκχόλμης, δήλωσε ότι το έργο κόστους 5,5 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 500.000 ευρώ) προέκυψε από την επιθυμία να απομακρυνθεί η πόλη από το κυρίαρχο μοντέλο της «σάουνας για λίγους». Ο δήμος ήθελε μια σάουνα «100% προσβάσιμη, χωρίς συνδρομή, ανοιχτή στους κατοίκους της πόλης αλλά και στους επισκέπτες της».

Η σουηδική πρωτεύουσα διαθέτει σχετικά καθαρά νερά, ιδανική γεωγραφική διαμόρφωση με πολλά νησιά και μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό για το «bada bastu» (μπάνιο και σάουνα), μια πρακτική που έγινε διεθνώς γνωστή χάρη στη συμμετοχή της Φινλανδίας στη Eurovision πέρυσι με το τραγούδι «Bara Bada Bastu (Just Take a Sauna)». Παρ’ όλα αυτά, η πόλη δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς τη ζήτηση για προσβάσιμες παραθαλάσσιες σάουνες, καθώς πολλές από αυτές είναι ιδιωτικές ή ανήκουν σε συλλόγους μελών.

Για παράδειγμα, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, όπου η σάουνα θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, υπάρχουν πολλές δημόσιες σάουνες, ακόμη και κοινοτικές εγκαταστάσεις δίπλα στο νερό.

Η νέα σάουνα της Στοκχόλμης έφτασε με ρυμουλκό την Τρίτη 12 Μαίου και ο χώρος, ο οποίος σκιάζεται από ιτιές και επιτρέπει και κολύμπι, ήταν παλαιότερα η τοποθεσία του Liljeholmsbadet, ενός πλωτού δημόσιου λουτρού της δεκαετίας του 1930, το οποίο απομακρύνθηκε τον περασμένο χρόνο λόγω φθοράς. Παράλληλα, η πόλη κατασκευάζει και μια νέα προβλήτα σάουνας, που θα είναι ανοιχτή και σε μη χρήστες της σάουνας.

Το νέο κτίριο, σε πράσινη απόχρωση και εμπνευσμένο από τα ιστορικά ξύλινα περίπτερα νερού της πόλης, σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Dinell Johansson και κατασκευάστηκε από την εταιρεία Marinbastun, η οποία έχει κατασκευάσει και τις πλωτές σάουνες της Ένωσης Σάουνας του Όσλο.

Η Κάρλσον ανέφερε: «Μια σκέψη που μας συνόδευε από την πολιτική αποστολή ήταν η σάουνα για όλους και ένας χώρος για όλους. Είμαστε μια δημόσια προβλήτα και ένας δημόσιος χώρος σε δημόσια γη. Θέλαμε αυτό να αποτυπωθεί σε όλο το έργο».

Παράλληλα, σχεδιάζονται νέοι κανονισμοί που θα απαιτούν όλες οι θέσεις σάουνας στο κέντρο της πόλης να είναι πλήρως διαθέσιμες στο κοινό για κράτηση. Οι νέοι κανόνες έχουν δεχτεί κριτική από ορισμένες ενώσεις σάουνας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι μπορεί να δυσκολέψουν τη διατήρηση του μοντέλου συνδρομής, το οποίο θεωρούν πιο οικονομικό για τους τακτικούς χρήστες.

Με πληροφορίες από The Guardian

