Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επιστήμονες εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ενίσχυση του φαινομένου El Niño, το οποίο προκαλεί ακραίες θερμοκρασιακές αποκλίσεις στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων απειλεί σοβαρά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, οδηγώντας σε μαζική έλλειψη τροφής και διατάραξη της τροφικής αλυσίδας.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι το φαινόμενο ενισχύει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με επιπτώσεις που αναμένεται να διαρκέσουν έως το 2027.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

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Ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου Super El Niño, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον κόσμο τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με μετεωρολογικούς χάρτες, σε συγκεκριμένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας εμφανίζει αποκλίσεις που αγγίζουν τους 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ορισμένοι ειδικοί κάνουν πλέον λόγο για ένα «Mega El Niño», υποστηρίζοντας ότι το φαινόμενο αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Ο Αμερικανός μετεωρολόγος Ράιαν Μάου, σχολιάζοντας τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα X, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας κατά +10°C κοντά στα Γκαλαπάγκος και στα ανοικτά των ακτών του Περού. Αυτό είναι πλέον ένα Mega El Niño».

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Ο χάρτης, ο οποίος βασίζεται σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), αποτυπώνει μια εκτεταμένη ζώνη θερμών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό, από τις ακτές της Νότιας Αμερικής έως το κεντρικό τμήμα του ωκεανού.

Ωστόσο, η απόκλιση των 10°C δεν αφορά το σύνολο του Ειρηνικού, αλλά μια συγκεκριμένη περιοχή κοντά στη Νότια Αμερική. Η ένταση του El Niño αξιολογείται με μετρήσεις σε ευρύτερη περιοχή του κεντρικού Ειρηνικού, όπου οι θερμοκρασίες εμφανίζονται περίπου 3-4°C υψηλότερες από τον μέσο όρο. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι αποκλίσεις, το φαινόμενο θα μπορούσε να συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί.

EMERGENCIA EN ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR

🇪🇨 🌊⛈️

Fuertes lluvias dejan graves inundaciones y 227 evacuados en Islas Galápagos.



Precipitaciones asociadas al fenómeno “El Niño” provocaron inundaciones en Santa Cruz, afectaciones viales, evacuaciones, rescates y el cierre del acceso… pic.twitter.com/tFVSSXv1hi — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 21, 2026

Οι επιπτώσεις του El Niño στην άγρια ζωή και οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων

Πέρα από τις καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πιθανές συνέπειες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων διαταράσσει τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών και την τροφική αλυσίδα, απειλώντας είδη όπως τα θαλάσσια λιοντάρια, οι πιγκουίνοι, τα θαλασσοπούλια και τα θαλάσσια ιγκουάνα.

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα αναπαραγωγής, μαζική έλλειψη τροφής και μείωση των πληθυσμών. «Πολλοί υδρόβιοι οργανισμοί πεθαίνουν μέσα σε αυτόν τον θαλάσσιο καύσωνα», σχολίασε η επιστήμονας Τζενεβιέβ Γκένθερ, συγγραφέας του βιβλίου «The Language of Climate Politics».

Από την πλευρά της, η κλιματολόγος Ρεμπέκα Τζόουνς προειδοποίησε για τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο δυνητικά καταστροφικό θα μπορούσε να είναι αυτό το El Niño».

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Super El Niño has morphed into a MEGA El Niño, scientists warn – as sea temperatures in the Pacific skyrocket https://t.co/yO88z6V4dK — Daily Mail (@DailyMail) November 23, 2026

Τι αναμένεται για τον καιρό τους επόμενους μήνες

Οι επιπτώσεις του φαινομένου ενδέχεται να γίνουν αισθητές σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Στη Βρετανία, οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ στη δυτική ακτή των ΗΠΑ έχουν ήδη καταγραφεί έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι.

Το El Niño αποτελεί μέρος του φυσικού κλιματικού κύκλου El Niño–Southern Oscillation (ENSO), ο οποίος εναλλάσσεται μεταξύ θερμών και ψυχρών φάσεων περίπου κάθε δύο έως επτά χρόνια. Κατά τη θερμή φάση, θερμά ύδατα συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του τροπικού Ειρηνικού, απελευθερώνοντας θερμότητα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζοντας την παγκόσμια κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες.

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Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) προειδοποίησε ότι το Super El Niño ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την έκθεση «State of the Climate Update 2026», το κλιματικό φαινόμενο συνδέεται με εξαιρετικά υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες, την τήξη των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενώ οι επιπτώσεις του ενδέχεται να συνεχιστούν έως το 2027.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, περιέγραψε με ιδιαίτερα ανησυχητικούς όρους την κατάσταση, επισημαίνοντας: «Έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή κλιματικών ακραίων φαινομένων».

Όπως πρόσθεσε, «ένα υπερενισχυμένο El Niño συγκρούεται με έναν πλανήτη που έχει ήδη υπερθερμανθεί εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας». Ο ίδιος κάλεσε τους ηγέτες να επιταχύνουν τη μείωση των εκπομπών ρύπων, να προχωρήσουν στη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσουν την προστασία των χωρών που είναι περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική κρίση.

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Με πληροφορίες από: dailymail.com