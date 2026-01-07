Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κώστας Σινάνης προχώρησε χθες (6/1) σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προς τους κατοίκους του νησιού, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα θάρρους και δύναμης.



Μετά την ολοκλήρωση της τελετής αγιασμού των υδάτων, ανακοίνωσε δημόσια ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο και ότι σύντομα θα ξεκινήσει θεραπείες.

Ο 35χρονος δήμαρχος εξήγησε πως το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να λείψει για λίγους μήνες, καθώς θα υποβληθεί σε χημειοθεραπείες και θα περιορίσει τις κοινωνικές του δραστηριότητες.

Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι ο δήμος θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, με τους συνεργάτες του να βρίσκονται καθημερινά στη θέση τους. Υπογράμμισε ότι θα παλέψει δυναμικά, με στόχο να επιστρέψει σύντομα υγιής και ενεργός δίπλα στους συμπολίτες του, οι οποίοι του εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους και τις ευχές τους.

Μιλώντας σήμερα (7/1) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» (ΑΝΤ1) ο κ. Σινάνης τόνισε: «Νομίζω ότι οι σχέσεις, ειδικά μέσα στην Αυτοδιοίκηση, χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια, επομένως οι άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν οφείλουν να γνωρίζουν. Αυτό έκρυβα ότι ήταν το καλύτερο».

Αναφερόμενος στην ασθένειά του, είπε: «Δεν είναι κάτι που δεν είναι ιάσιμο και δεν έχει όνομα, λέγεται καρκίνος, ούτε παλλιαρρώστια, ούτε εξαποδώ. Η επιστήμη έχει προχωρήσει και είμαι πεπεισμένος ότι από αυτή τη μάχη θα βγω νικητής».

«Το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε αυτές τις καταστάσεις (χημειοθεραπείες, επεμβάσεις) είναι η ψυχολογία», είπε επίσης και πρόσθεσε ότι αντλεί δύναμη από τη δύναμη του κόσμου: «Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα επειδή ζούμε με αυτά. Έχουμε το σθένος να τα λύνουμε και να τα φέρνουμε εις πέρας».