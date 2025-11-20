Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Trať mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku zůstává po ranní nehodě uzavřená. Zraněných je 40, 5 těžce zraněných přijala českobudějovická nemocnice. Informace o počtu zraněných se ale postupně mění:



💬 Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba upřesnil, že sanitky odvezly asi 9… pic.twitter.com/MH0HSb08PD
November 20, 2025

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.

Na místě jsou evakuační autobusy @HZS_jihocesky. pic.twitter.com/vzesJv1UEX — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) November 20, 2025

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Podle záchranářů je na místě kolem čtyřiceti zraněných. Českobudějovická nemocnice přijala celkem pět těžce zraněných.



Podrobnosti z místa dodal redaktor ČT Martin Štěpánek: pic.twitter.com/Wifp4NTRbf — ČT24 (@CT24zive) November 20, 2025

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)