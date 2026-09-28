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  • Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καταδίκασε έναν άνδρα σε 15 ημέρες φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο για τη χρήση τζετ σκι σε πλημμυρισμένους δρόμους της Μπανγκόκ.
  • Οι αρχές άσκησαν δίωξη στον κατηγορούμενο για πρόκληση δημόσιας όχλησης και παράνομη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στην πρωτεύουσα, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών.
  • Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του σκάφους, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις εντός των πληγεισών περιοχών.
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Ένα δικαστήριο στην Ταϊλάνδη καταδίκασε τη Δευτέρα έναν άνδρα σε 15 ημέρες φυλάκισης επειδή οδηγούσε τζετ σκι στους πλημμυρισμένους δρόμους της Μπανγκόκ, μετά από αρκετές ημέρες έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στην πρωτεύουσα της χώρας

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο άνδρας πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 5.000 μπατ, περίπου 150 δολάρια ή 130 ευρώ, όπως ανέφερε η Αστυνομία της υποπεριοχής Μακκάσαν, στο κέντρο της Μπανγκόκ.

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Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη για «πρόκληση δημόσιας όχλησης και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας χωρίς άδεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν πλήξει διάφορες περιοχές της Μπανγκόκ και έχουν οδηγήσει τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Οι πλημμύρες έχουν δυσχεράνει την κυκλοφορία και έχουν αναγκάσει πολλούς πολίτες να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης στις πληγείσες περιοχές.

Η εικόνα του άνδρα που οδηγούσε τζετ σκι σε πλημμυρισμένο δρόμο έχει γίνει μία από τις εντυπωσιακές σκηνές των πλημμυρών, παρότι οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τους περιορισμούς που ισχύουν όσον αφορά τη μετακίνηση στις πληγείσες περιοχές.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει τη Μπανγκόκ τις τελευταίες ημέρες.