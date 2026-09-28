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Οι αρχές άσκησαν δίωξη στον κατηγορούμενο για πρόκληση δημόσιας όχλησης και παράνομη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στην πρωτεύουσα, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών.

Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του σκάφους, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις εντός των πληγεισών περιοχών.

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Ένα δικαστήριο στην Ταϊλάνδη καταδίκασε τη Δευτέρα έναν άνδρα σε 15 ημέρες φυλάκισης επειδή οδηγούσε τζετ σκι στους πλημμυρισμένους δρόμους της Μπανγκόκ, μετά από αρκετές ημέρες έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στην πρωτεύουσα της χώρας

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο άνδρας πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 5.000 μπατ, περίπου 150 δολάρια ή 130 ευρώ, όπως ανέφερε η Αστυνομία της υποπεριοχής Μακκάσαν, στο κέντρο της Μπανγκόκ.

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Random banget warga Thailand di tengah banjir malah main jetski pic.twitter.com/scXnDpoW1u — sesil (@sesiliaaakth) September 28, 2026

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη για «πρόκληση δημόσιας όχλησης και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας χωρίς άδεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

홍수로인해 국가비상인 방콕에서 새로운 빌런등장



제트스키타는 남자 ㄷㄷㄷ

경찰에 붙잡혀 제트스키 압수당함 pic.twitter.com/RHQ5yz0zuF — 캣츠파파 (@ceolmh3) September 28, 2026

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν πλήξει διάφορες περιοχές της Μπανγκόκ και έχουν οδηγήσει τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Οι πλημμύρες έχουν δυσχεράνει την κυκλοφορία και έχουν αναγκάσει πολλούς πολίτες να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης στις πληγείσες περιοχές.

Bangkok flood JET-SKI stunt ends in ARREST



Police seized the craft after the rider tore through waterlogged streets



He reportedly said a foreign friend egged him on pic.twitter.com/HQrIucEggh — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 28, 2026

Η εικόνα του άνδρα που οδηγούσε τζετ σκι σε πλημμυρισμένο δρόμο έχει γίνει μία από τις εντυπωσιακές σκηνές των πλημμυρών, παρότι οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τους περιορισμούς που ισχύουν όσον αφορά τη μετακίνηση στις πληγείσες περιοχές.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει τη Μπανγκόκ τις τελευταίες ημέρες.

🇹🇭 Un pilote de jet-ski arrêté après une virée dans une rue inondée de Bangkok



⚠️ La police de a arrêté le conducteur et l'a inculpé de trouble à l'ordre public. Son ami thaïlandais, qui filmait la cascade, a également été inculpé. La police demandera la confiscation du jet-ski. pic.twitter.com/AELaZVZT9E — Press TV Français (@fr_presstv) September 28, 2026