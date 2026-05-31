Σπάνια υπερχείλιση του ποταμού Ευφράτη στη Συρία έχει οδηγήσει σε εκκενώσεις περιοχών κοντά στις όχθες του. Η αύξηση της στάθμης του νερού αποδίδεται στην απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων από το φράγμα Ατατούρκ στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Διασώστες απεγκλώβισαν αγρότες που είχαν παγιδευτεί στα πλημμυρικά νερά στην ανατολική Συρία, μετά την υπερχείλιση του ποταμού Ευφράτη. Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Ντέιρ εζ-Ζορ, όπου οι πλημμύρες προκάλεσαν την κατάρρευση γέφυρας και απέκοψαν ολόκληρες κοινότητες.

Rescue workers have pulled stranded farmers from flood waters in eastern Syria after the Euphrates burst its banks.



Among the worst-affected areas was Deir al-Zor, where the flooding caused a bridge collapse and cut-off communities. pic.twitter.com/6dfXqAZLYj — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 31, 2026

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων, εξέδωσαν οδηγίες εκκένωσης και κάλεσαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις όχθες του ποταμού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εκκενώσεις και στην πόλη Ράκα, ενώ το 25% των αντλιοστασίων νερού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και τρεις γέφυρες έχουν καταστραφεί από τα ορμητικά νερά. Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην τουρκική πλευρά των συνόρων.

Μέτρα αντιμετωπίσης από το Υπουργείο

Το συριακό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση μιας σειράς μέτρων αντιμετώπισης για την άνοδο της στάθμης του ποταμού Ευφράτη στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ, με στόχο την προστασία των κατοίκων, των περιουσιών και των βασικών υποδομών από πιθανούς κινδύνους.

The Euphrates River has overflowed in eastern Syria, flooding residential areas in Deir Ezzor and forcing residents to evacuate pic.twitter.com/sazyxwJEqj — TRT World (@trtworld) May 30, 2026

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ειδικές μονάδες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή στις περιοχές που γειτνιάζουν με τον ποταμό, ενώ εφαρμόζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την άμεση διαχείριση πιθανών προβλημάτων λόγω της αυξημένης ροής των υδάτων και του κινδύνου πλημμυρών σε ευάλωτες περιοχές. Παράλληλα, τεχνικά και μηχανικά συνεργεία συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας διαρκώς τη στάθμη του νερού και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του οδικού δικτύου, κρίσιμων εγκαταστάσεων και οικισμών κοντά στις όχθες.

Οι επιχειρήσεις στο πεδίο περιλαμβάνουν εντατικοποίηση της επιτήρησης και της καταγραφής της κατάστασης, καθώς και προετοιμασία εξοπλισμού και μηχανημάτων για άμεση επέμβαση σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων ή ζημιών. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι δυνατότητες παροχής βοήθειας και οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Homes, lands, roads, and entire communities are submerged in floods. Catastrophic for the whole of Syria 😞#دير_الزور pic.twitter.com/CVg1NZJzfE — Madonna Kalousian 🦉🍉🥄🪁 (@MKalousian) May 29, 2026

Η αυξημένη κινητοποίηση έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες που προκαλεί η αισθητή άνοδος της στάθμης του Ευφράτη σε χωριά και κοινότητες της υπαίθρου της Ντέιρ εζ-Ζορ, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές που βασίζονται στον ποταμό για την ύδρευση και την καλλιέργεια.

Η επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ συγκαταλέγεται στις περιοχές της Συρίας που εξαρτώνται άμεσα από τον Ευφράτη, ο οποίος αποτελεί βασικό παράγοντα για τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους και την παραγωγή ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, σημαντικές αλλαγές στη στάθμη του ποταμού μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και την τοπική οικονομία.

