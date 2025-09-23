Τούρκοι αξιωματούχοι υποστήριζαν πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα F-35 «δεν συνδέονται» με το θέμα των ρωσικών πυραύλων S-400 που αγόρασε η Τουρκία, απορρίπτοντας τις σχετικές αναφορές σε ΜΜΕ που συνδέουν τα δύο ζητήματα- ακόμα και αν η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα του F-35 ακριβώς λόγω της επιλογής της να προμηθευτεί S-400.

«Υπάρχει πολλή σπέκουλα για αυτό το θέμα στα ΜΜΕ. Αυτά τα θέματα δεν συνδέονται» είπε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Turkiye Today, τουρκική διπλωματική πηγή στο ρωσικό RIA Novosti την Τρίτη, σχολιάζοντας αναφορές πως οι ΗΠΑ θα είχαν απαιτήσεις σχετικά με τους S-400 πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε πώληση F-35 στην Τουρκία. Η συγκεκριμένη πηγή υπογράμμισε πως το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ήδη ανακοινώσει πως δεν υπάρχουν αλλαγές στη θέση της Τουρκίας για τους S-400, που παραμένουν στα χέρια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων (αν και παραμένει ασαφές το κατά πόσον είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα/ υπηρεσία).

Ακόμη, πηγές που μίλησαν στο Bloomberg την Τρίτη είπαν ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν επιδιώκει συμφωνία για αγορά εκατοντάδων επιβατηγών αεροσκαφών της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin (η οποία κατασκευάζει το F-16 και το F-35), πιέζοντας παράλληλα για παραγωγή κάποιων εξαρτημάτων τους στην Τουρκία. Η Άγκυρα καταβάλλει εδώ και καιρό προσπάθειες για τροποποιήσεις στην αμερικανική νομοθεσία (CAATSA) βάσει της οποίας απαγορεύτηκε να πωληθούν στην Τουρκία F-35 λόγω της αγοράς των S-400.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως αναμένει να θέσει στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ το θέμα των F-35, λέγοντας πως «είμαστε εταίροι στο πρόγραμμα…μέχρι τώρα, έχουμε πληρώσει 1,4 δισ. δολάρια…κάποια αεροσκάφη ήταν στα πρόθυρα της παράδοσης, μα την τελευταία στιγμή η παράδοση σταμάτησε. Δεν νομίζω ότι αυτό αρμόζει πολύ σε μια στρατηγική συνεργασία». Ακόμη, είπε πως οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο θα καλύπτουν επίσης το θέμα της παράδοσης μαχητικών F-16, την παραγωγή, τη συντήρηση και την ευρύτερη συνεργασία στην άμυνα.

Στην ίδια συνέντευξη ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για «πλήρη γενοκτονία» στη Γάζα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και δήλωσε ότι δεν βλέπει την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, μα ως «οργάνωση αντίστασης».

O Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, στις 25 Σεπτεμβρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρει πως οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, περιλαμβάνοντας την «μεγάλης κλίμακας» αγορά αεροσκαφών Boeing, μια «μεγάλη συμφωνία» για F-16, καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα των F-35, που -όπως τόνισε- «αναμένεται να ολοκληρωθούν θετικά». Ωστόσο, διπλωματικές πηγές της Αθήνας σχολίαζαν πως η αναφορά του Αμερικανού προέδρου στα F-35 περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35» και ότι υπάρχουν προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμερικάνικου αμυντικού υλικού στην Τουρκία, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυραύλων S-400– τους οποίους η Άγκυρα εξακολουθεί να μη φαίνεται διατεθειμένη να αποχωριστεί.

Σημειώνεται πως η προσφάτως επιβεβαιωθείσα ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε τονίσει πως η Τουρκία αποκλείεται βάσει του αμερικανικού νόμου από την απόκτηση μαχητικών F-35, προσθέτοντας πως «υπάρχουν επιλογές στη ζωή…η Τουρκία επέλεξε να συνεργαστεί με τους Ρώσους στους S-400».