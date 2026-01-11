Τα «nepo teens» είναι έφηβοι με διάσημους γονείς που αναζητούν τη δική τους θέση στη δημόσια ζωή, μεγαλώνοντας υπό τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά το προνόμιο της οικογενειακής φήμης, μόνο όσοι έχουν προσωπικότητα και ταλέντο θα διαρκέσουν στη σόουμπιζ.

Χάρπερ Μπέκαμ, 14 ετών

Η Χάρπερ, κόρη των Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, προβάλλει μια ώριμη αισθητική, επιλέγοντας επιλεκτικές εμφανίσεις αντί για υπερβολική προβολή στα social media. Φαίνεται να εστιάζει στη μόδα και την ομορφιά, και ακούγονται ήδη φήμες για πιθανό beauty brand που θα απευθύνεται στη νεολαία.

Τα παιδιά των Καρντάσιαν

Η αυτοκρατορία των Καρντάσιαν–Τζένερ έχει δημιουργήσει ένα οικογενειακό μοντέλο φήμης, με τα παιδιά να εκπαιδεύονται από πολύ νωρίς στη ζωή μπροστά στις κάμερες. Η Νορθ Γουέστ, ο Psalm και η Dream είναι μερικά παραδείγματα που ήδη διαπρέπουν σε μουσική, μόδα και social media.

Σάντεϊ Ρόουζ, 17 ετών

Η Σάντεϊ Ρόουζ Κίντμαν, κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Keith Urban, έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του οίκου Miu Miu και ξεχώρισε για τη φυσική της χάρη και την ήρεμη παρουσία της. Με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τη μητέρα της, δείχνει να χτίζει σταδιακά το δικό της μονοπάτι στη μόδα.

Μόισις Μάρτιν, 19 ετών

Ο Μόισις Μάρτιν, παιδί της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, επιλέγει έναν πιο ήσυχο δρόμο στη μουσική, χωρίς υπερβολική έκθεση. Αντί να βασίζεται στο όνομα, επικεντρώνεται στη μουσική του ως προσωπική ανάγκη έκφρασης.

Μπλου Άιβι Κάρτερ, 14 ετών

Η Μπλου Άιβι, κόρη της Beyoncé και του Jay-Z, έχει ήδη επιτύχει σημαντικά πράγματα στη μουσική και το θέατρο, ξεχωρίζοντας όχι απλώς ως παιδί σταρ αλλά ως ανερχόμενο ταλέντο. Με πειθαρχία και έντονη σκηνική παρουσία, μετατρέπει το οικογενειακό προνόμιο σε δημιουργική επιτυχία.

Advertisement