Σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Momento del fuerte sismo de 6.6 que sacudió este sábado el noreste de Taiwán 🇹🇼#earthquake 地震 大地震 pic.twitter.com/0PBktXJXRS — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) December 27, 2025

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05, τοπική ώρα (17:05 ώρα Ελλάδας). Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Από τη δόνηση σείσθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Η εταιρεία TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεών της στο επιστημονικό πάρκο Σιντσού, όπου βρίσκεται η έδρα της, εκκενώθηκε λόγω του σεισμού, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο σεισμός σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

📍 #TaiwanQuake Update (Dec 27, 2025)



Just felt a 7.0-magnitude earthquake off the coast near Yilan – buildings really shook, especially in Taipei & North Taiwan (Level 4)! 😱🇹🇼



People are posting videos of swaying lights, shaking furniture, & national alerts going off… pic.twitter.com/zXuWB5MEqF

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.