Παρά τα συνεχή περιστατικά που κινδύνευσαν να επισκιάσουν τη λάμψη του, ο διαγωνισμός Miss Universe 2025 συνεχίζεται κανονικά στην Ταϊλάνδη, με την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά να έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο φετινός τίτλος της «Μις Υφήλιος» θα απονεμηθεί στις 21 Νοεμβρίου, και όλες οι διαγωνιζόμενες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να ξεχωρίσουν.

Πριν από λίγες ώρες, οι υποψήφιες Miss Universe περπάτησαν στην πασαρέλα φορώντας εντυπωσιακές δημιουργίες, εμπνευσμένες από τη χώρα που εκπροσωπούν. Η Μαίρη Χατζηπαύλου, η εκπρόσωπος της Ελλάδας, εμφανίστηκε με ένα κοστούμι-φόρο τιμής στη «Νίκη της Σαμοθράκης», ένα από τα σημαντικότερα αρχαιοελληνικά γλυπτά, το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Η ενδυμασία της έκρυβε και ένα ισχυρό μήνυμα: όταν άνοιξε την κάπα της, αποκαλύφθηκε η φράση «Take Our History Back», που εκφράζει την πάγια ελληνική θέση για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών στη χώρα προέλευσής τους.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου, οικονομολόγος και μοντέλο, βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στην Μπανγκόκ, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις και τις συνεντεύξεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Τον Σεπτέμβριο είχε λάβει μέρος στα καλλιστεία «GS Hellas», όπου αναδείχθηκε νικήτρια και απέσπασε τον τίτλο «Star GS Hellas 2025».

Πρόσφατα έκανε και μια εμφάνιση στη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Big Brother. Αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή για το My Style Rocks, αλλά όταν ενημερώθηκε για το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ, αποδέχθηκε την πρόταση, καθώς -όπως έχει δηλώσει-, το όνειρό της ήταν πάντα να ασχοληθεί με την τηλεόραση.