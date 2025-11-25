Η ηθοποιός Τάρα Ριντ, γνωστή από τη συμμετοχή της στο «American Pie», καταγγέλλει ότι ναρκώθηκε σε ξενοδοχείο στο Rosemont.

Σύμφωνα με το TMZ, πληροφορίες του οποίου αναπαράγουν μέσα όπως το ABC7 Chicago και το περιοδικό People, η Ριντ υποστηρίζει ότι κάποιος έριξε άγνωστη ουσία στο ποτό της, όταν εκείνη το άφησε στο μπαρ του ξενοδοχείου για να βγει στον εξωτερικό χώρο να καπνίσει. Όταν επέστρεψε, βρήκε το ποτήρι της σκεπασμένο με μια χαρτοπετσέτα.

Η ίδια αναφέρει ότι έχασε τις αισθήσεις της για οκτώ ώρες, ενώ από τα δημοσιεύματα προκύπτει ότι η αστυνομία του Rosemont επιβεβαίωσε την κλήση που έλαβε για το περιστατικό.

#Exclusive 🚨 Tara Reid is explaining why she's convinced someone slipped something into her drink that knocked her out. https://t.co/c7JVYKnPJN pic.twitter.com/KCwI9bwteN November 24, 2025

Εκπρόσωπος της Rosemont Public Safety δήλωσε στο People ότι στις 12:39 π.μ. της Κυριακής 23 Νοεμβρίου έλαβαν κλήση για ασθενοφόρο από ξενοδοχείο στην περιοχή του Σικάγο για «ένα άρρωστο άτομο» και ότι «ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».

Βίντεο που επικαλούνται τα μέσα φέρεται να δείχνει «αρκετά άτομα να βοηθούν την εμφανώς ζαλισμένη Ριντ να καθίσει σε αναπηρικό αμαξίδιο στο λόμπι» και ότι «σε κάποια στιγμή η κατάσταση έγινε τεταμένη ανάμεσα σε έναν άνδρα που κρατούσε την ηθοποιό και έναν άλλον που κρατούσε το αμαξίδιο».

«Θα σε πάμε στο δωμάτιό σου, εντάξει;» ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες στην ηθοποιό, αφού τη βοήθησε να καθίσει στην καρέκλα, ενώ εκείνη κοιτάζει γύρω της, μπερδεμένη, μιλώντας ασυνάρτητα σε ορισμένα σημεία.

Αργότερα, μεταφέρθηκε έξω από το ξενοδοχείο με τη βοήθεια τριών διασωστών.

«Η Τάρα Ριντ υπέβαλε μήνυση στην αστυνομία μετά από ένα περιστατικό κατά το οποίο πιστεύει ότι το ποτό της αλλοιώθηκε», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε δήλωση. «Συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Η Τάρα αναρρώνει και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της τραυματικής περιόδου. Παράλληλα, προτρέπει όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσέχουν τα ποτά τους και να μην τα αφήνουν ποτέ χωρίς επίβλεψη, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».