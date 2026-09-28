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Με 31 βραβεία MTV στην συλλογή της η Τέιλορ Σουίφτ είναι πλέον και επίσημα η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Music Awards, ξεπερνώντας και την Μπιγιόνσε, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Την Κυριακή στα MTV Music Awards η Τέιλορ Σουίφτ αρχικά έλαβε το πρώτο βραβείο Καλλιτεχνικού Διευθυντή που αποτελεί μια νέα διάκριση που αναγνωρίζει τη συμβολή των καλλιτεχνών στη δημιουργική εξέλιξη των μουσικών βίντεο και στην οπτική αφήγηση.

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charlie xcx’s face while taylor swift was presenting at the vmas…. 😭😭 pic.twitter.com/pFie7DpKvH — lex (@petaltrin) September 28, 2026

Λίγη ώρα αργότερα η Τέιλορ Σουίφτ κέρδισε και το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς με το «The Fate of Ophelia», από το τελευταίο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», που το αφιέρωσε στην εκλεπούσα τραγουδίστρια της κάντρι, Ντόλι Πάρτον.

Κατά την διάρκεαι της τελετής αποκάλυψε το νέο της μουσικού βίντεο «Patient Zero» σε δική της σκηνοθεσία ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Κόλιν Φάρελ και Ντακότα Τζόνσον. Επίσης, το τραγούδι αποτελεί το πρώτο της νέο single μετά τον γάμο της με τον παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, τον περασμένο Ιούλιο.

Taylor Swift and Dakota Johnson were walking off stage when “Patient Zero” video premiered and didn’t realize they could watch it with us in the theater. Naturally they stopped! How cute are these two?! #VMAs pic.twitter.com/pViThpQHKh — Taryn Ryder (@taryder) September 28, 2026

Στην διοργάνωση εμφανίστήκε και η Μαντόνα, η οποία άνοιξε το σόου ερμηνεύοντας το «Bring Your Love» μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Αμφότερες κέρδισαν αργότερα το βραβείο καλύτερης συνεργασίας, ενώ η Μαντόνα αναδείχθηκε και Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς.