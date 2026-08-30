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Στις 16 Νοεμβρίου 1999, μπροστά σε ένα πλήθος περίπου 30.000 ανθρώπων στο Ολυμπιακό Στάδιο της Καμπούλ, μια 35χρονη γυναίκα με μπλε μπούρκα οδηγήθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν η Ζαρμίνα, μητέρα επτά παιδιών. Δεν γνώριζε ακόμη ότι οδηγούνταν στον θάνατο.

Οι κραυγές του πλήθους κάλυπταν κάθε άλλη φωνή. Ένοπλοι άνδρες των Ταλιμπάν την περικύκλωσαν και την οδήγησαν προς την περιοχή του πέναλτι. Εκεί, μια άλλη γυναίκα με μπλε μπούρκα την ανάγκασε να γονατίσει.

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Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας άνδρας που θεωρείται ότι ήταν ο κουνιάδος της σήκωσε ένα Καλάσνικοφ και το έστρεψε προς το κεφάλι της.

Ο ήχος της σφαίρας των 7,62 χιλιοστών αντήχησε στο στάδιο.

Η Ζαρμίνα σωριάστηκε στο έδαφος.

Η εικόνα καταγράφηκε κρυφά από ακτιβιστές μέσα στο πλήθος και το βίντεο μεταφέρθηκε παράνομα εκτός Αφγανιστάν. Οι εικόνες συγκλόνισαν τη Δύση και έγιναν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα για τη βίαιη μεταχείριση των γυναικών υπό το πρώτο καθεστώς των Ταλιμπάν.

Η γυναίκα πίσω από το συγκλονιστικό βίντεο

Η Ζαρμίνα ήταν μητέρα επτά παιδιών και καταγόταν από το βόρειο τμήμα της Καμπούλ.

Η ιστορία της αποκαλύφθηκε αργότερα και έδειξε ότι πίσω από την εκτέλεση βρισκόταν μια οικογενειακή τραγωδία που είχε ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα.

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Η Ζαρμίνα είχε παντρευτεί μόλις στα 16 της τον Αλαουντίν Κβαζάκ, έναν αστυνομικό που διατηρούσε παράλληλα ένα μικρό παντοπωλείο.

Σύμφωνα με έναν γείτονα, στην αρχή ήταν ένας «ήρεμος άνθρωπος». Όμως σταδιακά άλλαξε δραματικά. Η φρίκη του πολέμου, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη ζήλια του, τον μετέτρεψαν σε έναν βίαιο άνδρα.

Ο ίδιος είχε πειστεί ότι η Ζαρμίνα διατηρούσε σχέσεις με άλλους άνδρες.

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«Έγινε τέρας», είχε περιγράψει ο γείτονας.

Η βία δεν περιορίστηκε στη σύζυγό του. Η κακοποίηση επεκτάθηκε και στις δύο μεγαλύτερες κόρες τους, τη 16χρονη Νατζέμπα και τη 14χρονη Σαΐστα.

Για μήνες, η οικογένεια ζούσε υπό τον φόβο των νυχτερινών ξυλοδαρμών.

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Η απόφαση να σταματήσει το μαρτύριο

Κάποια στιγμή η Ζαρμίνα δεν άντεξε άλλο.

Φέρεται να σχεδίασε μαζί με την κόρη της, Νατζέμπα, έναν τρόπο να απαλλαγούν από τον Κβαζάκ. Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να τον δηλητηριάσουν, πιθανότατα με όπιο ή υπνωτικά χάπια.

Το σχέδιο πέτυχε εν μέρει. Ο άνδρας έπεσε σε βαθύ ύπνο.

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Η Ζαρμίνα στάθηκε πάνω από τον σύζυγό της, όμως την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να τον σκοτώσει.

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Τότε η Νατζέμπα πήρε ένα σφυρί και τον χτύπησε στο κεφάλι, σκοτώνοντάς τον με ένα χτύπημα.

Οι δύο γυναίκες βγήκαν από το σπίτι ουρλιάζοντας ότι είχαν δεχθεί επίθεση από ληστές.

Κάποιοι τις πίστεψαν.

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Ο αδελφός όμως του Κβαζάκ είχε υποψίες. Κάλεσε τους Ταλιμπάν και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν.

Δύο ημέρες βασανιστηρίων

Η Ζαρμίνα ξυλοκοπήθηκε επί δύο ημέρες με μεταλλικά καλώδια.

Τα βασανιστήρια ήταν τόσο άγρια, ώστε ένας μάρτυρας πίστεψε ότι δεν θα επιβίωνε από τα τραύματά της.

Τελικά ομολόγησε.

Υποστήριξε ότι είχε ενεργήσει μόνη της και ότι σκότωσε τον σύζυγό της για να προστατεύσει τα παιδιά της.

Οι Ταλιμπάν δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν το σφυρί που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Η Ζαρμίνα οδηγήθηκε στην κεντρική φυλακή της Καμπούλ, όπου έμεινε για τρία χρόνια.

Εκεί βασανίστηκε, τρεφόταν με υπολείμματα φαγητού και είχε περιορισμένη πρόσβαση στα παιδιά της. Το μόνο που μπορούσε να βλέπει ήταν τα ενός έτους δίδυμά της, τη Σιλσίλα και τον Τζαβάντ.

Ύστερα από τρία χρόνια, αποκάλυψε σε μια γυναίκα αστυνομικό ότι και η Νατζέμπα είχε συμμετοχή στη δολοφονία.

«Ήταν όμως μια δυνατή γυναίκα. Καθώς ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα του κελιού της, έδειξε τα δίδυμα παιδιά της και είπε ότι θα πάλευε για τη ζωή της, θα πάλευε ως μητέρα αυτών των μωρών», φέρεται να δήλωσε η αστυνομικός.

«Ήταν η αγάπη της για όλα τα παιδιά της που την οδήγησε να κάνει αυτό που έκανε. Η τραγωδία είναι ότι αυτό έκανε τη ζωή τους χίλιες φορές χειρότερη».

Οι κόρες της πουλήθηκαν ως σκλάβες του σεξ

Η τραγωδία της οικογένειας δεν σταμάτησε εκεί.

Η Νατζέμπα και η Σαΐστα, μαζί με τον 13χρονο αδελφό τους Χαουάντ, παραδόθηκαν στον αδελφό του Κβαζάκ, σύμφωνα με τα έθιμα που ίσχυαν υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Οι δύο κοπέλες στη συνέχεια πουλήθηκαν ως σκλάβες του σεξ σε έναν άνδρα στην πόλη Χοστ, που τότε αποτελούσε προπύργιο των Ταλιμπάν και βάση εκπαίδευσης της Αλ Κάιντα.

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση της Ζαρμίνα, η οποία κανονικά θα είχε πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα, φέρεται να συνδεόταν με διαπραγματεύσεις για τις κόρες της.

Τα κορίτσια πουλήθηκαν έναντι ποσού που σήμερα αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από 20.000 λίρες Αγγλίας.

Η Ζαρμίνα ήλπιζε ότι η δική της τιμωρία θα περιοριζόταν σε μαστίγωμα.

Παρακαλούσε τους Ταλιμπάν να την αφήσουν να είναι μαζί με τα παιδιά της.

Όμως ο αδελφός του Κβαζάκ επικαλέστηκε έναν «νόμο αίματος», ζητώντας τον θάνατό της.

Η απόφαση ήταν πλέον ειλημμένη.

«Φορούσε τρία φορέματα κάτω από την μπούρκα»

Στις 16 Νοεμβρίου 1999, η Ζαρμίνα βγήκε από το κελί της.

Πίστευε ότι θα υποστεί 100 χτυπήματα με μαστίγιο.

Για να προστατευτεί από τα χτυπήματα, φόρεσε τρία φορέματα το ένα πάνω από το άλλο κάτω από την μπλε μπούρκα της.

Την έβαλαν με τη βία σε ένα Toyota pick-up.

Στη διαδρομή άρχισε να προσεύχεται μαζί με τις τρεις γυναίκες αστυνομικούς που τη συνόδευαν.

Οι αστυνομικοί γνώριζαν τι επρόκειτο να συμβεί.

Μία από τις γυναίκες που είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα φρουρώντας τη Ζαρμίνα δεν άντεξε και εγκατέλειψε το όχημα πριν φτάσουν στο στάδιο.

Οι άλλες δύο παραιτήθηκαν λίγο αργότερα.

Η μία υπέστη νευρικό κλονισμό. Η άλλη αντιμετώπισε αϋπνίες και βασανιζόταν από εφιάλτες για την εκτέλεση.

Η παρέλαση μπροστά σε 30.000 ανθρώπους

Η Ζαρμίνα, ακόμη μέσα στο όχημα, οδηγήθηκε δύο φορές γύρω από το στάδιο.

Το πλήθος φώναζε και ζητωκραύγαζε.

Ανάμεσα στους περίπου 30.000 θεατές βρίσκονταν και τα παιδιά της.

Ορισμένοι θεατές φώναζαν να της χαρίσουν τη ζωή.

Ανάμεσά τους ήταν και μέλη της οικογένειας του Κβαζάκ, τα οποία, σύμφωνα με δημοσιογράφο της RAWA, είχαν τον τελευταίο λόγο βάσει της ισλαμικής παράδοσης.

Οι Ταλιμπάν, όμως, είχαν ήδη ανακοινώσει την εκτέλεση μέσω ραδιοφώνου.

Ήταν πλέον πολύ αργά για να αλλάξει η απόφαση.

Η στιγμή που κατάλαβε ότι θα πεθάνει

Η Ζαρμίνα φαίνεται πως αντιλήφθηκε την πραγματική μοίρα της μόλις έφτασε στο στάδιο.

Οι αντιδράσεις του πλήθους προκάλεσαν νευρικότητα ακόμη και στον εκτελεστή.

Η πρώτη του βολή αστόχησε.

Η Ζαρμίνα προσπάθησε να φύγει.

Πάλεψε με τις γυναίκες που τη συνόδευαν, όμως εκείνες την οδήγησαν ξανά προς το σημείο του πέναλτι.

Εκεί ξεκίνησε να καταγράφει τα πάντα μια κρυφή κάμερα.

Το βίντεο που κατάφεραν να τραβήξουν ακτιβιστές της Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA, επρόκειτο να γίνει ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα της εποχής.

Η Ζαρμίνα φέρεται να φώναξε ζητώντας από κάποιον να της κρατήσει τα χέρια, καθώς από την αγωνία της δεν μπορούσε να γονατίσει μόνη της.

Κανείς δεν τη βοήθησε.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας που πιστεύεται ότι ήταν ο αδελφός του Κβαζάκ σήκωσε το Καλάσνικοφ.

Πάτησε τη σκανδάλη.

Η σφαίρα των 7,62 χιλιοστών χτύπησε τη Ζαρμίνα στο κεφάλι.

Η 35χρονη μητέρα επτά παιδιών σωριάστηκε στο έδαφος.

Η γυναίκα που στεκόταν λίγα μέτρα μακριά πλησίασε, σήκωσε την τσαλακωμένη μπλε μπούρκα και κάλυψε καλύτερα το σώμα της.

20 ημέρες στο νεκροτομείο

Η σορός της Ζαρμίνα παρέμεινε για 20 ημέρες στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν.

Κανείς δεν την αναζητούσε.

Ακόμη και η μητέρα της την κατηγόρησε για τη ντροπή που, όπως θεωρούσε, είχε προκαλέσει στην οικογένεια.

Τελικά, η Ζαρμίνα τάφηκε σε έναν τάφο χωρίς όνομα στη βόρεια Καμπούλ, στην περιοχή Χαϊρ Χάνα, όχι μακριά από το σπίτι της.

Η ιστορία της, ωστόσο, δεν έμεινε θαμμένη.

Το βίντεο που μεταφέρθηκε κρυφά έξω από το Αφγανιστάν προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και αποκάλυψε με τον πιο ωμό τρόπο την κατάσταση που επικρατούσε υπό το πρώτο καθεστώς των Ταλιμπάν.

Ο φόβος ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ακτιβιστές φοβούνται ότι παρόμοιες ιστορίες μπορεί να έχουν ήδη εκτυλιχθεί στο Αφγανιστάν.

Η Σαχαρζάντ Ακμπάρ, από την Rawadari, αφγανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποίησε ότι παρόμοιες πράξεις βίας μπορεί ήδη να έχουν πραγματοποιηθεί υπό τη νέα διακυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Η Ακμπάρ βρίσκεται σήμερα στην εξορία και υποστηρίζει ότι η οργάνωσή της έχει καταγράψει ένα μοτίβο ολοένα αυξανόμενων περιορισμών στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών, οι οποίοι συχνά επιβάλλονται με βίαιο τρόπο.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την εκτέλεση της Ζαρμίνα και ύστερα από δύο δεκαετίες αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης και μακρόχρονης παρουσίας ξένων στρατευμάτων, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με σκληρούς περιορισμούς και βία.

Η Ακμπάρ αποκάλυψε ότι η οργάνωσή της έχει ήδη λάβει αναφορά για μια γυναίκα που λιθοβολήθηκε, χωρίς ωστόσο να μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

Αυτό που την ανησυχεί περισσότερο είναι ότι οι νέες περιπτώσεις βίας δεν καταγράφονται πλέον εύκολα και δεν φτάνουν στη δημοσιότητα.

«Οι Ταλιμπάν τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μεταφέρει τις περισσότερες μαστιγώσεις μακριά από τη δημόσια θέα και περιορίζουν αυστηρά τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφιση αυτών των τιμωριών», δήλωσε.

«Λαμβάνοντας υπόψη το μοτίβο που έχουμε καταγράψει και τους αυξανόμενους περιορισμούς στην πρόσβαση στην πληροφορία, ενδέχεται να επιβάλλονται σοβαρές και απάνθρωπες τιμωρίες σε γυναίκες και άνδρες μακριά από τα μάτια του κόσμου».

«Ο επιπλέον κίνδυνος σε αυτή την περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν είναι η αυξημένη ικανότητά τους να παρακολουθούν τους πολίτες, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την καταγραφή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Νέοι περιορισμοί στις γυναίκες

Πέρα από τις σωματικές τιμωρίες, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν και άλλους δρακόντειους περιορισμούς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο αρχικό δημοσίευμα, νωρίτερα φέτος η ενδοοικογενειακή βία ουσιαστικά νομιμοποιήθηκε.

Οι Ταλιμπάν ψήφισαν νέο νόμο που επιτρέπει στους συζύγους να χτυπούν τις γυναίκες τους, εφόσον δεν προκαλούν σοβαρή σωματική βλάβη, ενώ ένας επικαιροποιημένος ποινικός κώδικας φέρεται να κατατάσσει ουσιαστικά τις γυναίκες στην ίδια κατηγορία με τους σκλάβους.

Οι γυναίκες έχουν αποκλειστεί από τη δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην εργασία τους, ενώ τους έχει απαγορευτεί ακόμη και να μιλούν δημόσια.

Παράλληλα, οι Ταλιμπάν νομιμοποίησαν τον γάμο ανηλίκων με τη συγκατάθεση ενός άνδρα συγγενή.

Από το 2021, η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν έχει καταγράψει 12 δικαστικά εγκεκριμένες εκτελέσεις, αν και δεν είναι γνωστό να έχει εκτελεστεί κάποια γυναίκα.

Και κάπου εδώ βρίσκεται το πιο ανησυχητικό ερώτημα.

Αν μια γυναίκα εκτελεστεί σήμερα σε μια απομονωμένη περιοχή του Αφγανιστάν, μακριά από κάμερες, δημοσιογράφους και το διεθνές ενδιαφέρον, θα μάθει ποτέ ο κόσμος την ιστορία της;

Η Ζαρμίνα έγινε γνωστή επειδή κάποιος κατάφερε να καταγράψει κρυφά τα τελευταία της λεπτά.

Σήμερα, οι ακτιβιστές φοβούνται ότι υπάρχουν γυναίκες των οποίων οι ιστορίες δεν θα καταγραφούν ποτέ.

Με πληροφορίες από Daily Mail / ABCNews / RAWA