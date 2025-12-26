Η παραδοσιακή διαδικασία να παραδίνουμε το διαβατήριό μας στον υπάλληλο και να λαμβάνουμε μια σφραγίδα που σηματοδοτεί την είσοδο ή την έξοδο από μια χώρα, θα αντικατασταθεί από ένα σύστημα ψηφιακής καταγραφής που ανανεώνει τον τρόπο με τον οποίο περνάμε τα σύνορα. Όπως αναφέρει άρθρο του BBC News, οι σφραγίδες πρόκειται να εξαλειφθούν καθώς μπαίνουν σε εφαρμογή νέα ψηφιακά συστήματα ελέγχου στα σύνορα.

Συμφωνα με πληροφροίες από το European Commission από 12 Οκτωβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να εφαρμόζει το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System ή EES), ένα νέο ψηφιακό σύστημα που καταγράφει βιομετρικά δεδομένα, όπως φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου για ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ.

Η σταδιακή εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί έως τις 10 Απριλίου 2026, οπότε και οι παραδοσιακές σφραγίδες θα αντικατασταθούν πλήρως από ψηφιακές εγγραφές σε κάθε εξωτερικό σημείο εισόδου της ζώνης Σένγκεν.

Τι αλλάζει με το νέο σύστημα

Ψηφιακή καταγραφή αντί για σφραγίδες: Τα στοιχεία που έως τώρα εμφανίζονταν με σφραγίδα στο διαβατήριο θα καταχωρούνται σε ψηφιακή βάση, με πρόσβαση από τις αρχές συνοριακού ελέγχου.

Βιομετρικά δεδομένα: Οι ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ υποχρεούνται να δώσουν φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα την πρώτη φορά που περνάνε τα εξωτερικά σύνορα, ενώ στις επόμενες φορές αρκεί η γρήγορη ψηφιακή επιβεβαίωση.

Ταχύτερη και ασφαλέστερη διέλευση: Το Migration and Home Affairs επισημαίνει πώς το σύστημα στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας, στην ανίχνευση υπερβολικών παραμονών και στην αποφυγή πλαστών εγγράφων καθιστώντας τον έλεγχο γρηγορότερο και πιο αξιόπιστο κυρίως για πολυταξιδευτές.

Μια παγκόσμια τάση όχι μόνο στην Ευρώπη

Το τέλος των σφραγίδων δεν είναι φαινόμενο μόνο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ταξιδιωτικά μέσα όπως το VisaVerge, χώρες σε άλλες ηπείρους υιοθετούν επίσης ψηφιακά συστήματα εισόδου/εξόδου, όπου βιομετρικά δεδομένα αντικαθιστούν φυσικές σφραγίδες και οι πληροφορίες ταξιδιού καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Σε πολλές περιπτώσεις, δεδομένα όπως η φωτογραφία και το δακτυλικό αποτύπωμα αποθηκεύονται για χρόνια, βοηθώντας στην πρόληψη κατάχρησης και στην καλύτερη διαχείριση της ροής ταξιδιωτών.

Από την ιστορία στη σύγχρονη τεχνολογία

Οι σφραγίδες στα διαβατήρια έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία ξεκινώντας από τις επικυρώσεις με κερί που έβαζαν οι ευρωπαίοι ηγεμόνες στη μεσαιωνική περίοδο και εξελίχθηκαν σε σύμβολα ταξιδιού και κινητικότητας κατά τον 20ό αιώνα. Ωστόσο, με το νέο ψηφιακό σύστημα, η πρακτική αυτή που πολλοί ταξιδιώτες θεωρούν νοσταλγική και σημαντική, βρίσκεται πλέον στο τέλος της, τουλάχιστον για ταξίδια εντός της Ευρώπης ή άλλων περιοχών που υιοθετούν αντίστοιχες τεχνολογίες.

Αντίδραση των ταξιδιωτών

Οι απόψεις διίστανται:

Κάποιοι ταξιδιώτες λένε πως θα τους λείψει η «σφραγίδα» ως ενθύμιο από τα μέρη που επισκέφτηκαν.

Άλλοι, ειδικά επαγγελματίες που ταξιδεύουν συνεχώς, χαιρετίζουν την αλλαγή λόγω του χρόνου που εξοικονομείται και της ευκολίας στις διαβάσεις συνόρων.

Η μετάβαση στη ψηφιακή εποχή των συνοριακών ελέγχων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που ταξιδεύουμε με τα σφραγισμένα διαβατήρια να γίνονται σύντομα μια αναμνηστική εικόνα του παρελθόντος.

Με πληροφορίες από bbc.com, European Commission, Migration and Home Affairs και VisaVerge

