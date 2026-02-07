Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε τα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube, το Instagram και το Facebook.

Η απαγόρευση έλαβε χώρα εν μέσω αυξανόμενων προβληματισμών ως προς τον τρόπο που τα social media επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Advertisement

Advertisement

Ακολουθεί μια σύνοψη από το Reuters όσον αφορά στο τι κάνουν εταιρείες και χώρες όσον αφορά στην πρόσβαση στα social media.

Αυστραλία

Δια νόμου απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε μεγάλες πλατφόρμες social media για παιδιά κάτω των 16 ετών από τις 10 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για μια από τις αυστηρότερες νομοθετικές παρεμβάσεις απέναντι σε μεγάλες πλατφόρμες τεχνολογίας. Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται θα μπορούσαν να βρεθούν απέναντι σε πρόστιμα μέχρι και 34,4 εκατ. δολαρίων (49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας).

Βρετανία

Η Βρετανία εξετάζει μια απαγόρευση τύπου Αυστραλίας στα social media για να προστατεύει καλύτερα τα παιδιά online, είπε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε όριο ηλικίας, μα εξέταζε το ενδεχόμενο η παρούσα ψηφιακή «age of consent» να βρίσκεται πολύ χαμηλά.

Κίνα

Advertisement

Η αρμόδια αρχή της Κίνας έχει θέσει σε ισχύ ένα πρόγραμμα για ανηλίκους που απαιτεί περιορισμούς σε επίπεδο συσκευής και κανόνες ειδικά για συγκεκριμένες εφαρμογές για τον περιορισμό του χρόνου χρήσης ανάλογα με την ηλικία.

Δανία

Η Δανία είπε τον Νοέμβριο ότι θα απαγόρευε τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ οι γονείς θα παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πλατφόρμες για παιδιά από 13 ετών και άνω.

Advertisement

Γαλλία

Η εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε τον Ιανουάριο νόμο για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media εν μέσω ανησυχίας για το online bullying και τους κινδύνους για την ψυχική υγεία. Το νομοσχέδιο πρέπει να περάσει από τη Γερουσία πριν την τελική ψηφοφορία στην κάτω βουλή.

Γερμανία

Advertisement

Οι ανήλικοι 13-16 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα social media μόνο αν συναινούν οι γονείς τους. Ωστόσο πολλοί θεωρούν ότι τα συστήματα ελέγχου είναι ανεπαρκή.

Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, ανέφερε στο Reuters κυβερνητική πηγή στις 3 Φεβρουαρίου.

Advertisement

Ινδία

Advertisement

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Ινδίας ζήτησε τον Ιανουάριο περιορισμούς ηλικίας στις πλατφόρμες των social media, τα οποία χαρακτήρισε «αρπακτικά» όσον αφορά στο πώς κρατούν τους χρήστες τους απασχολημένους online.

Ιταλία

Οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών χρειάζονται γονική συναίνεση για να κάνουν λογαριασμούς στα social media, ενώ δεν απαιτείται συναίνεση πάνω από αυτή την ηλικία.

Advertisement

Μαλαισία

Η Μαλαισία είπε τον Νοέμβριο ότι θα απαγόρευε τα social media για τους χρήστες κάτω των 16, αρχίζοντας από το 2026.

Νορβηγία

Η νορβηγική κυβέρνηση πρότεινε τον Οκτώβριο του 2024 να αυξηθεί η ηλικία στην οποία οι ανήλικοι μπορούν να δώσουν συναίνεση στους όρους που χρειάζονται για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα 15 από τα 13, αν και χρειάζεται και πάλι έγκριση των γονέων αν είναι κάτω από το όριο ηλικίας. Η κυβέρνηση έχει επίσης αρχίσει να ετοιμάζει νόμους για να τεθεί στα 15 το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση των social media.

Σλοβενία

Η Σλοβενία συντάσσει έναν νόμο ο οποίος θα απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 15 την πρόσβαση στα social media, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέζ Αρκόν σε συνέντευξη Τύπου.

Ισπανία

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για ανηλίκους κάτω των 16 και οι πλατφόρμες θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα επιβεβαίωσης ηλικίας, είπε νωρίς τον Φεβρουάριο ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

ΗΠΑ

Η Children’s Online Privacy Protection Act εμποδίζει τις εταιρείες να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 χωρίς γονική συναίνεση. Αρκετές πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους που απαιτούν γονική συναίνεση για τους ανηλίκους όσον αφορά στην πρόσβαση στα social media, μα έχει υπάρξει αμφισβήτησή τους στα δικαστήρια για λόγους ελευθερίας της έκφρασης.

Νομοθεσία της ΕΕ

Το ευρωκοινοβούλιο συμφώνησε τον Νοέμβριο σε ψήφισμα (όχι νομικά δεσμευτικό) που ζητά ελάχιστη ηλικία 16 ετών στα social media. Ζήτησε εναρμόνιση του ορίου «ψηφιακής» ηλικίας στα 13 για την πρόσβαση στα social media και όριο στα 13 για υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο και «AI companions».

Η βιομηχανία τεχνολογίας

Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένου του TikTok, του Facebook και του Snapchat, λένε ότι ένας χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 για να εγγραφεί. Υπέρμαχοι της προστασίας παιδιών λένε ότι τα συστήματα ελέγχου είναι ανεπαρκή και επίσημα δεδομένα ευρωπαϊκών χωρών δείχνουν μεγάλους αριθμούς παιδιών κάτω των 13 με λογαριασμούς στα social media.