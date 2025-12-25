Credits: YouTube/ Atlético de Madrid - Η φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης λυπημένη, ακόμα και μετά από νίκη της αγαπημένης της ομάδας.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η Ατλέτικο Μαδρίτης φροντίζει να δημοσιεύει κάθε παραμονή Χριστουγέννων μία ταινία μικρού μήκους, στην οποία περιλαμβάνονται μηνύματα αγάπης και ανθρωπιάς προς όλο τον κόσμο.

Φέτος, οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να επικεντρωθούν στο ζήτημα της ψυχικής υγείας, με στόχο να ενθαρρύνει όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να μιλήσουν με έναν ειδικό. Για τον λόγο αυτό, το βίντεο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την «Telefono de la Esperanza», μια τηλεφωνική γραμμή όπου μπορεί κανείς να συνομιλήσει με έμπειρους ψυχολόγους.

Στην ταινία εμφανίζονται δύο γυναίκες που εργάζονται στη λαϊκή αγορά, η Ρόζα και η Τζούλια, κοντά στο γήπεδο της Ατλέτικο. Και οι δύο είναι φανατικές οπαδοί της ομάδας, με τις ζωές τους να φαίνεται πως περιστρέφονται γύρω από τα αποτελέσματα των αγώνων. Μια μέρα, η Ρόζα παρατηρεί ότι η Τζούλια δείχνει λυπημένη ακόμη και όταν η Ατλέτικο Μαδρίτης κατακτά τη νίκη.

Μέσα από αυτό το μήνυμα, η ομάδα θέλει να δείξει ότι υπάρχουν παράγοντες στη ζωή που δεν επηρεάζονται από τα αποτελέσματα του ποδοσφαίρου. Οι προσωπικές μάχες είναι πιο σημαντικές από τις αθλητικές. Η Ατλέτικο επιθυμεί να συνδυάσει το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο μήνυμα αγάπης με ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα: την ψυχική υγεία, που επηρεάζει περίπου έναν στους οκτώ ανθρώπους στον πλανήτη.

Το βίντεο υπενθυμίζει σε όλους ότι η δύναμη δεν μετριέται μόνο από τις νίκες, αλλά και από την ικανότητα να ζητά κάποιος βοήθεια όταν τη χρειάζεται. Το σποτ φέρει τον τίτλο: «‘Mercado’: I’ll be there with you».