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Έρευνα του CNN αποκάλυψε παλαιότερες αναρτήσεις του Φρεντς που υποστήριζαν δημόσιες εκτελέσεις πολιτικών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Εξέχοντες Ρεπουμπλικάνοι έχουν αποστασιοποιηθεί δημόσια από την υποψηφιότητά του για την Επιτροπή Σιδηροδρόμων του Τέξας λόγω της ακραίας ρητορικής του.

Ο Φρεντς χαρακτήρισε τους επικριτές του λιγότερο συντηρητικούς, ενώ στο παρελθόν είχε προτείνει μαζικές απελάσεις και την υιοθέτηση της ισλαμοφοβίας από το κόμμα του.

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Ο Μπο Φρεντς, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για μία από τις πιο ισχυρές θέσεις σε επίπεδο πολιτείας στο Τέξας, δέχεται έντονη κριτική και από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ λόγω μιας ρατσιστικής ανάρτησής του σχετικά με το κοινό σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου του Τέξας.

Ο Φρεντς δημοσίευσε μια φωτογραφία φοιτητών με σκούρο δέρμα από τον αγώνα ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου του Τέξας το βράδυ του Σαββάτου και δήλωσε ότι η αντικατάσταση των Αμερικανών από αλλοδαπούς είναι «παντού και πολύ χειρότερη από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε από εμάς». Ο Φρεντς υπαινίχθηκε ότι οι υπεύθυνοι «μισούν τους λευκούς Αμερικανούς».

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Τώρα, μια έρευνα του CNN KFile αποκάλυψε αναρτήσεις του Φρεντς τα τελευταία έξι χρόνια — οι οποίες έχουν πλέον διαγραφεί — στις οποίες υποστήριζε επανειλημμένα τη διεξαγωγή δημόσιων εκτελέσεων πολιτικών αντιπάλων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Φρεντς είναι υποψήφιος για την ηγεσία της Επιτροπής Σιδηροδρόμων του Τέξας, η οποία ρυθμίζει την ισχυρή βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της πολιτείας. Σε παλαιότερη ανάρτησή του, χαρακτήριζε τους φοιτητές από τη Νότια Ασία στο πανεπιστήμιο ως «ξένους» που εκτοπίζουν τους Αμερικανούς.

Παρότι ο Φρεντς έχει επιμείνει στη θέση του, εξέχοντες Ρεπουμπλικάνοι έχουν αποστασιοποιηθεί από την υποψηφιότητά του. Ο Kαρλ Ρόουβ, μακροχρόνιος στρατηγικός σύμβουλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και πρώην σύμβουλος του Τζορτζ Μπους, δήλωσε ότι θα ψηφίσει τον Δημοκρατικό υποψήφιο στις εκλογές, ενώ ο γερουσιαστής του Τέξας Τζον Κόρνιν δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τον Φρεντς.

Ο Φρεντς χαρακτήρισε τους επικριτές του ως «λιγότερο συντηρητικούς» και δεν απάντησε στις ερωτήσεις του CNN. Το επεισόδιο αυτό αποτελεί την τελευταία διαμάχη που αφορά την προκλητική ρητορική του Φρεντς σχετικά με τη μετανάστευση, τη φυλή και τη θρησκεία. Νωρίτερα φέτος, ζήτησε την απέλαση 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και πρότεινε στους Ρεπουμπλικάνους να υιοθετήσουν την ισλαμοφοβία.

Μια έρευνα του CNN KFile αποκάλυψε τουλάχιστον πέντε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που είχαν διαγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2025, στις οποίες ο Φρεντς, χρησιμοποιώντας ένα προηγούμενο όνομα χρήστη από τον τρέχοντα λογαριασμό του, αναφερόταν σε δημόσιες εκτελέσεις, αγχόνες ή απαγχονισμούς. Δεν είναι σαφές αν οι αναρτήσεις διαγράφηκαν από τον ίδιο τον Φρεντε ή αφαιρέθηκαν επειδή παραβίαζαν τους προηγούμενους κανόνες του Twitter κατά της ρητορικής μίσους.

Το CNN αποκάλυψε επίσης άλλες αναρτήσεις στις οποίες ο Φρεντς ζητούσε εκτελέσεις. Οι αναρτήσεις αυτές προέρχονταν από έναν λογαριασμό που έχει πλέον ανασταλεί και τον οποίο ο Φρεντς χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των δύο αποτυχημένων υποψηφιοτήτων του για τη Βουλή του Τέξας το 2016 και το 2018.