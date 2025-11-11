Οι αρχές του Χιούστον διαψεύδουν ότι κυκλοφορεί ένας κατά συρροή δολοφόνος ελεύθερος στους δρόμους του Χιούστον, μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων που δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ανασυρθεί 200 πτώματα από τα έλη της πόλης του Τέξας.



Στα τέλη Σεπτεμβρίου, πέντε πτώματα ανασύρθηκαν σε διάστημα μόλις πέντε ημερών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής ότι οι θάνατοι συσχετίζονται μεταξύ τους.

Αυτά προστέθηκαν στα ανησυχητικά στοιχεία που έδειχναν ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουν ανασυρθεί σχεδόν 200 πτώματα από τους βάλτους της πόλης του Τέξας.

Αυτό οδήγησε τους τρομοκρατημένους ντόπιους να απαιτήσουν απαντήσεις, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να επιμένουν ότι ο υψηλός αριθμός δεν είναι έργο ενός κατά συρροή δολοφόνου.

«Αρκετά με τις άγριες εικασίες», δήλωσε ο δήμαρχος του Χιούστον Τζον Γουίτμαϊρ σε συνέντευξη Τύπου στις 23 Σεπτεμβρίου.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος ελεύθερος στους δρόμους του Χιούστον».

Από το 2017, έχουν βρεθεί 189 πτώματα στο ποτάμι, σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατροδικαστικού Γραφείου της Κομητείας Χάρις, τα οποία έλαβε το KPRC 2.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο 22χρονος Κένεθ Κάτινγκ βρέθηκε νεκρός στο Μπάφαλο Μπαγιού.

Ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με αναφορές, έχουν ανασυρθεί άλλα 28 πτώματα από τα έλη της περιοχής του Χιούστον.

Ενώ το Αστυνομικό Τμήμα του Χιούστον επιμένει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια ή οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, η ξαδέλφη του Κάτινγκ, έχουν λάβει ελάχιστες πληροφορίες από τους αξιωματούχους της πόλης και οι ενημερώσεις έρχονται συχνά μόνο αφού επικοινωνούν επανειλημμένα μαζί τους.

Η Λόρεν Φρίμαν είπε ότι χρειάστηκαν σχεδόν οκτώ μήνες για να δημοσιευτεί η έκθεση της αυτοψίας και ότι η οικογένειά της έπρεπε να υποβάλει πολλές αιτήσεις για να την αποκτήσει. Τελικά, η έκθεση ανέφερε ως «απροσδιόριστη» την αιτία θανάτου του Κάτινγκ.

Η αστυνομία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι κάθε υπόθεση στα έλη αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν κάποιο μοτίβο ή εγκληματική σύνδεση.

Οι αστυνομικοί έχουν αναφέρει πιθανές αιτίες όπως ατυχήματα, μέθη ή κρίσεις ψυχικής υγείας.

Από το σύνολο των θανάτων, το 39% έχει αδιευκρίνιστη αιτία, ενώ το 24% αποδόθηκε σε τυχαίο πνιγμό.

Το 13% από αυτούς κρίθηκε ως αυτοκτονία, το 9% ως ανθρωποκτονία και το 6% προκλήθηκε από ατυχήματα εκτός από πνιγμό.

