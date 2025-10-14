Τι γνωρίζουμε πραγματικά για αυτόν τον κατά συρροή δολοφόνο; Πολύ λίγα: ακόμη και το όνομά του είναι επινόηση. Σήμερα, η έρευνα συνεχίζεται μέσα από την ιατροδικαστική επιστήμη – το σύνολο των μεθόδων ανάλυσης που βασίζονται στην επιστήμη για να εξυπηρετήσουν τη δουλειά της έρευνας – αλλά και με τη βοήθεια της στιλομετρίας – ενός τομέα της γλωσσολογίας που χρησιμοποιεί τη στατιστική για να περιγράψει τις στιλιστικές ιδιότητες ενός κειμένου. Εκτός από αυτό, το έργο των ιστορικών που εστιάζουν στα θύματα του δολοφόνου, τα οποία παραμένουν στην ανωνυμία, και συχνά μειώνονται, με μια δόση μισογυνισμού, σε «γυναίκες κακής ζωής», είναι επίσης σημαντικό.

Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης («Jack the Ripper») εξακολουθεί να συναρπάζει, όπως δείχνει ο αριθμός των βιβλίων και των ταινιών που είναι αφιερωμένα σ’αυτόν. Από τότε, δυστυχώς, έχουν υπάρξει άλλοι κατά συρροή δολοφόνοι, αλλά στην φαντασία παραμένει ο πρώτος που χαρακτηρίστηκε έτσι και ο πιο διάσημος. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό είναι πιθανώς το γεγονός ότι δεν έχει ποτέ ταυτοποιηθεί. Έχουν αναφερθεί εκατοντάδες ονόματα υπόπτων, κατά την περίοδο των ερευνών και μέσα από τις δεκαετίες: μετανάστες, γιατροί, αριστοκράτες, και κάποιοι πιο πιθανοί από άλλους, όπως ο Άαρον Κοσμίνσκι – ένας Πολωνός κουρέας –, ο Μοντάγκ Ντρουί, ένας δικηγόρος, ή ο ζωγράφος Γουόλτερ Σίκερτ, αλλά καμία βεβαιότητα δεν έχει προκύψει. Ο δημιουργός του Σέρλοκ Χολμς, Κόναν Ντόιλ, διασκέδασε ακόμη και φανταζόμενος έναν γυναικείο δολοφόνο: «Τζιλ η Αντεροβγάλτρα».

Advertisement

Advertisement

Νέες αναλύσεις

Ορισμένες σύγχρονες έρευνες στηρίζονται σε επιστημονικές μεθόδους και προσφέρουν νέες οπτικές γωνίες.

Μεταξύ των υλικών που πρέπει να εξεταστούν, είναι ο μεγάλος αριθμός επιστολών υπογεγραμμένων από τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Η πρώτη από αυτές τις επιστολές είναι πολύ γνωστή, και στάλθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1888 προς τον «Dear Boss». Με προκλητικό και θεατρικό ύφος, ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης κοροϊδεύει την αστυνομία και αναγγέλλει άλλους φόνους.

Τα τελευταία χρόνια, η «ιατροδικαστική γλωσσολογία», ένας νέος επιστημονικός κλάδος, μελέτησε αυτή την επιστολή και τις επόμενες, κυρίως τις τρεις που φαίνεται να προέρχονται από την ίδια πένα, «Saucy Jacky», την 1η Οκτωβρίου, και «From Hell», στις 15 Οκτωβρίου.

Αυτές οι τρεις επιστολές ελήφθησαν πριν η υπόθεση δημοσιοποιηθεί, γι’ αυτό και είναι οι πιο ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, οι γλωσσολόγοι μελέτησαν όλα τα κείμενα που φέρονται να γράφτηκαν από τον «Τζακ τον Αντεροβγάλτη» για να προσδιορίσουν αν γράφτηκαν από το ίδιο άτομο.

Έχει δημιουργηθεί ένα σώμα κειμένων του Τζακ του Αντεροβγάλτη με 209 κείμενα που περιέχουν συνολικά 17.643 λέξεις. Ο Αντρέα Νίνι από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ προχώρησε το ζήτημα με τα ψηφιακά εργαλεία της στιλομετρίας.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι Τζακ ο Αντεροβγάλτης δεν είναι το όνομα του δολοφόνου, αλλά του συγγραφέα της πρώτης επιστολής, που πιθανότατα γράφτηκε από έναν δημοσιογράφο της εποχής και στάλθηκε όχι στην αστυνομία, αλλά σε ένα ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λονδίνου, τη Central News Agency.

Advertisement

Εξελίξεις στην έρευνα μέσω DNA

Στον τομέα της ιατροδικαστικής επιστήμης, οι πρόοδοι στην έρευνα του DNA φάνηκαν κάποτε ικανές να λύσουν την υπόθεση. Η μελέτη ενός DNA που ελήφθη από ένα βρώμικο μαντήλι που βρέθηκε κοντά στο σώμα ενός θύματος (της Κάθριν Έντοους) και ανακτήθηκε από έναν αστυνόμο της εποχής, ανατέθηκε στον βιοχημικό Τζάρι Λούχελαϊνεν από το Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ, σε συνεργασία με τον Ντέιβιντ Μίλερ, ειδικό στην αναπαραγωγή από το Πανεπιστήμιο του Λιντς.

Ανέλυσαν το μαντήλι και βρήκαν μια αντιστοιχία («match») ανάμεσα σε έναν απόγονο του θύματος και έναν από τους υπόπτους, τον Πολωνό μετανάστη (Κοσμίνσκι).

Ο Ράσελ Έντουαρντς, ο εντολέας αυτών των ερευνών και τωρινός ιδιοκτήτης του μαντηλιού, παρουσίασε αυτή την ανακάλυψη στο βιβλίο του Naming Jack the Ripper το 2014. Ωστόσο, άλλοι ειδικοί τονίζουν την αμφιλεγόμενη προέλευση του κομματιού υφάσματος (ήταν όντως ανακτημένο από τον τόπο του εγκλήματος;) και το γεγονός ότι έχει φθαρεί πολύ μετά από έναν αιώνα. Καμία βεβαιότητα δεν μπορεί να εξαχθεί από αυτές τις αναλύσεις DNA.

Advertisement

Άλλες απόπειρες, όπως αυτή της συγγραφέως Πατρίσια Κορνγουέλ, που χρησιμοποίησε δείγματα DNA από ένα γραμματόσημο και φακέλους, και έθεσε ως υπόνοια τον ζωγράφο Γουόλτερ Σίκερτ, έχουν γίνει ευρέως γνωστές μέσα από τα βιβλία της, όπως το Ripper: The Secret Life of Walter Sickert (2017), αλλά δεν έχουν πείσει την πλειονότητα των ειδικών.

Ποιοι ήταν πραγματικά τα θύματα;

Η σημαντικότερη καινοτομία βρίσκεται στις ιστορικές μελέτες, όπου μια πρόσφατη έρευνα άλλαξε την οπτική, εστιάζοντας όχι στο πλήθος των υπόπτων, αλλά στα θύματα, κυρίως στις πέντε γυναίκες των λεγόμενων «συμβατικών» φόνων.

Αυτές οι πέντε γυναίκες είχαν μέχρι σήμερα συνήθως αναφερθεί ως πόρνες λόγω της φτώχειάς τους. Για τρεις από αυτές, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την κατάσταση της πόρνης. Η Μάρι Άνν Νίκολς, η Άννι Τσάπμαν, η Ελίζαμπεθ Στράιντ, η Κάθριν Έντοους και η Μαίρη Τζέιν Κέλι, αφού αυτά είναι τα ονόματά τους, δεν ήταν πραγματικά πόρνες.

Advertisement

Αυτή η κοινή πεποίθηση έχει ανατραπεί, κυρίως από την Χάλι Ρούμπενχολντ στο βιβλίο της The Five: The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper (2019).

Η ιστορικός δείχνει ότι μόνο για δύο από τα θύματα, τη Μαίρη Άνν Νίκολς και τη νεότερη, Μαίρη Τζέιν Κέλι, υπάρχουν αποδείξεις ότι ασκούσαν τακτικά την πορνεία. Για τις τρεις άλλες, τίποτα δεν το επιβεβαιώνει.

Ήταν κυρίως φτωχές γυναίκες, χωρίς σταθερό κατάλυμα, που αντιμετώπιζαν τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες του Λονδίνου της δεκαετίας του 1880. Τα αρχεία της αστυνομίας της εποχής και οι διάφορες μαρτυρίες δεν επιβεβαιώνουν ότι ήταν πόρνες. Αυτή η εικόνα έχει εδραιωθεί, εμπνευσμένη από διηγήματα και προκαταλήψεις που συνδέουν τη φτώχεια με την ανηθικότητα.

Advertisement

Η πλειονότητα της βιβλιογραφίας που αφορά τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη έχει επικεντρωθεί στον δολοφόνο χωρίς πρόσωπο και στο φανταστικό όνομα, εις βάρος των θυμάτων του.

Advertisement

Ωστόσο, μια αντίθετη αφήγηση των φόνων είναι δυνατή, δίνοντας θέση στα ανυπεράσπιστα θύματα, τα καταπιεσμένα από την ακραία φτώχεια στο Λονδίνο της Βικτωριανής Εποχής.

Βλέποντας σε αυτούς τους φόνους όχι μόνο ένα συναρπαστικό εγκληματικό αίνιγμα, αλλά και μια σειρά από φεμινιστικά εγκλήματα, μπορούμε να τοποθετήσουμε την υπόθεση στο πλαίσιο της κοινωνικής ιστορίας και όχι των εγκληματικών γεγονότων.

Ένας χαρακτήρας που στοιχειώνει τη μυθοπλασία

Τα έργα των ερευνητών συνεχίζονται στον τομέα τους, εναρμονισμένα με αυτή τη γοητεία του «υποκόσμου», ενός κόσμου κάτω από τον κόσμο. Παράλληλα, η παρακαταθήκη του χαρακτήρα του Τζακ του Αντεροβγάλτη διατηρεί τη θέση της στην δυτική φαντασία για σχεδόν εκατόν τριάντα χρόνια. Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος τον είχαν αμέσως αναλάβει.

Advertisement

Αντλώντας από την πλοκή που φαντάστηκε το 1913 η συγγραφέας Μαρί Μπελόκ, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ σκηνοθέτησε το 1927 το The Lodger, όπου ένας μυστηριώδης ενοικιαστής δολοφονεί νεαρές γυναίκες στο Λονδίνο. Κάποιες ταινίες παραμένουν στη μνήμη, όπως το From Hell (2001), των Άλμπερτ και Άλεν Χιουζ, ή το Time After Time (C’était demain, 1979), του Νίκολας Μάγιερ.

Οι τηλεταινίες, οι σειρές, τα κόμικς και τα βιντεοπαιχνίδια είναι πολλά. Έτσι, η μυθοπλασία, που αντιστάθμισε επιστημονικές έρευνες, ήταν εκείνη που έδωσε στον Αντεροβγάλτη ένα πρόσωπο και μια ταυτότητα που παραμένουν κρυφές για την ώρα από τις πολυάριθμες έρευνες, ενισχυμένες με νέες τεχνικές και προοπτικές.

Οι έρευνες των ιστορικών, των γλωσσολόγων, των βιοχημικών και των ειδικών στη «ripperology» (όρος του Άγγλου συγγραφέα Κόλιν Γουίλσον) συνεχίζονται ή αναδιοργανώνονται, τροποποιώντας με την πάροδο των δεκαετιών την αντίληψή μας για την διάσημη υπόθεση.

Ωστόσο, το πολιτιστικό είδωλο του Τζακ του Αντεροβγάλτη, σχεδόν ως ενός εννοιολογικού χαρακτήρα, δεν εμποδίζει τη δημοσιοποίηση νέων έργων που του προσφέρουν τη δέουσα προβολή. Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης με το επινοημένο του όνομα έχει γίνει ο δημιουργός μιας νέας σφαίρας γνώσης.

(Πηγή: https://theconversation.com/europe)