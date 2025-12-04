Πλοίο του ιρλανδικού ναυτικού εντόπισε μέχρι και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να επιχειρούν κοντά στη διαδρομή που θα ακολουθούσε το αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη χώρα για επίσημη επίσκεψη τη Δευτέρα, μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ την Πέμπτη.

Ο εντοπισμός τους προκάλεσε συναγερμό λόγω ανησυχιών πως επρόκειτο για προσπάθεια παρέμβασης στην πορεία του αεροπλάνου, ανέφεραν οι Irish Times. Όπως μετέδωσαν, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, το αεροπλάνο, που κατέφθασε λίγο νωρίτερα, δεν κινδύνευσε.

Advertisement

Advertisement

Πτήσεις drones, η προέλευση των οποίων δεν επιβεβαιώνεται, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τις έχει χαρακτηρίσει «υβριδικό πόλεμο».

Το The Journal, που ανέφερε πρώτο τον εντοπισμό των drones, μετέδωσε πως είχαν βρεθεί σε σημείο από όπου το αεροπλάνο του Ζελένσκι αναμενόταν να περάσει συγκεκριμένη στιγμή. Όπως σημείωσε, γίνονταν έρευνες για να διαπιστωθεί αν απογειώθηκαν από την ξηρά ή από κάποιο πλοίο. Εντοπίστηκαν αρχικά βορειοανατολικά του Δουβλίνου, περίπου 20 χλμ από το αεροδρόμιο.

Με πληροφορίες από Reuters