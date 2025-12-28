Σε λίγα λεπτά πραγματοποιείται στη Φλόριντα των ΗΠΑ η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι (20:00 ώρα Ελλάδας), με την προσδοκία να επιτευχθεί σημαντικό βήμα προόδου για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Στην ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνεται το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, όπως και εκείνο του Ουκρανού προέδρου.

19:56 Τι έγινε στις προηγούμενες επισκέψεις του Ζελένσκι στον Τραμπ



Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. είχε ανάμεικτα αποτελέσματα στις δύο προηγούμενες συναντήσεις του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο.

28 Φεβρουαρίου 2025: Μια σκληρή σύγκρουση στο Οβάλ Γραφείο

Καθισμένοι μπροστά από το τζάκι του Οβάλ Γραφείου, η ένταση ανέβηκε γρήγορα όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχτηκε επίπληξη από τον Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλου του κόσμου.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατηγόρησε τον ηγέτη της Ουκρανίας για ασέβεια, αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να υποστούν τις συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας στο μέλλον. «Δεν έχετε τα χαρτιά αυτή τη στιγμή», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «παίζει με τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο» μη ξεκινώντας ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Έτσι, ο ηγέτης της Ουκρανίας έφυγε από τον Λευκό Οίκο πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο και ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «έδειξε ασέβεια προς τις ΗΠΑ στο πολυαγαπημένο Οβάλ Γραφείο».

18 Αυγούστου 2025: Βρέθηκε κοινό έδαφος για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Η συνάντηση στο Λευκό Οίκο ακολούθησε τη Σύνοδο Κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ως εκ τούτου, μετά το φιάσκο του Φεβρουαρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδόθηκε σε μια επίθεση γοητείας, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι και παραδίδοντας μια επιστολή από τη σύζυγό του στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι, ενώ η Ευρώπη ήταν η «πρώτη γραμμή άμυνας» ενάντια σε μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας, οι ΗΠΑ θα παρείχαν στην Ουκρανία «καλή προστασία» ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, Αυτό περιελάμβανε τη συμφωνία για την πώληση όπλων αξίας 90 δισ. δολαρίων μεταξύ των δύο χωρών, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

19:51 Σύμβουλος εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Ουσάκοφ: Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν ξανά μετά την συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

19:33 Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ήταν «πολύ παραγωγική», σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου

Η τηλεφωνική συνομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίτερα σήμερα ήταν «καλή και πολύ παραγωγική», σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ δημοσίευσε ένα post σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν στο X λίγο πριν τη συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περίπου μισή ώρα.

🚨 BREAKING: President Putin and President Trump held a phone call ahead of Trump's upcoming meeting with Zelensky. 🕊️🇷🇺🤝🇺🇸

19:00 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν

Πριν από την επικείμενη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε «καλή και πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση.

Έγραψε στο Truth Social:

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00 (20:00 ώρα Ελλάδας), με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί στην κύρια τραπεζαρία του Mαρ-α-Λάγκο, προσθέτοντας: «Ο Τύπος είναι καλεσμένος».

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε στα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων ότι η τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ πραγματοποιήθηκε. Ούτε η Μόσχα έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο σπίτι του στο Mαρ-α-Λάγκο αργότερα σήμερα, στην πρώτη τους προσωπική συνάντηση από τον Οκτώβριο.

Μετά την άφιξή του στη Φλόριντα, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ.

«Συζητήσαμε τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς και όλες τις επαφές μας με τους Ευρωπαίους εταίρους», έγραψε ο Ζελένσκι στο X νωρίτερα σήμερα.

«Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο και για τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων».

Ο Ζελένσκι θα μεταβεί σύντομα στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου οι δύο άνδρες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Thank you, Keir, for the constant coordination! I started my morning in Florida today with a detailed phone call with UK Prime Minister @Keir_Starmer.



We discussed preparations for the meeting with President Trump, as well as all our contacts with European partners. I informed… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Όπως έγινε γνωστό σήμερα το απόγευμα, μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία τους με Ευρωπαίους ηγέτες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ των ρωσικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών, μετά από μια συνάντηση στην οποία συμμετείχε ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ στη Φλόριντα νωρίτερα τον Δεκέμβριο.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία «εκτιμά» τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι ο Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε εποικοδομητικές συνομιλίες».