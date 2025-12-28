Ένα σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι έχει πει πως το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας μελλοντικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σημειώνεται πως της συνάντησης αυτής έχουν προηγηθεί εβδομάδες συνομιλιών για την τροποποίηση ενός προηγουμένου σχεδίου 28 σημείων που είχε θεωρηθεί πως ήταν ευνοϊκό απέναντι στις απαιτήσεις της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι είπε αυτή την εβδομάδα πως στις περισσότερες θέσεις έχει υπάρξει σύγκλιση.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει ωστόσο σε δύο σημαντικά ζητήματα: Τον έλεγχο εδαφών και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μα ο Ζελένσκι έχει πει ότι ελπίζει να τα συζητήσει με τον Τραμπ.

Ακολουθούν τα 20 σημεία του προσχεδίου που είχε παρουσιάσει ο Ζελένσκι και κοινοποιήθηκαν από το γραφείο του αυτή την εβδομάδα.

1: Θα επαναβεβαιωθεί η κυριαρχία της Ουκρανίας

2: Προοπτική για ένα πλήρες και αδιαμφισβήτητο σύμφωνο μη επιθέσεως μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Όπως υποστηρίζεται, για να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η ειρήνη, θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επιτήρησης που θα επιβλέπει τη γραμμή επαφής με μέσα στο Διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται ο έγκαιρος εντοπισμός παραβιάσεων και να επιλύονται/ διευθετούνται συγκρούσεις.

3: Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

4: Η Ουκρανία θα διατηρήσει ένοπλες δυνάμεις στο παρόν τους μέγεθος- αυτό των 800.000 στρατιωτών. Το προηγούμενο προσχέδιο περιελάμβανε μείωση των ουκρανικών δυνάμεων κατά το ήμισυ.

5: Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και οι ευρωπαϊκές χώρες θα παρέχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας στο πρότυπο του Άρθρου 5 (συλλογική άμυνα) του ΝΑΤΟ.

6: Η Ρωσία θα επισημοποιήσει μια πολιτική μη επιθέσεως απέναντι στην Ευρώπη και στην Ουκρανία σε όλους τους νόμους που χρειάζεται, και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την επικύρωσή της- περιλαμβανομένης επικύρωσης με συντριπτική πλειοψηφία στη ρωσική Δούμα.

7: Η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Επίσης η Ουκρανία θα λάβει βραχυπρόθεσμη προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

8: Η Ουκρανία θα λάβει ένα ισχυρό διεθνές πακέτο ανάπτυξης, που θα οριστεί στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής συμφωνίας σχετικά με επενδύσεις και τη μελλοντική της ευημερία.

9: Θα δημιουργηθούν ταμεία για την οικονομική ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση των περιοχών που έχουν πληγεί και ανθρωπιστικά θέματα. Ο στόχος είναι τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

10: Η Ουκρανία θα επιταχύνει τις διαδικασίες για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι είπε ότι η αμερικανική θέση ήταν πως αν δοθεί πρόσβαση ελευθέρου εμπορίου στην Ουκρανία, κάτι παρόμοιο θα έπρεπε να έχει και η Ρωσία.

11: Η Ουκρανία θα επιβεβαιώσει πως θα παραμείνει χώρα χωρίς πυρηνικά όπλα.

12: Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια: Ο Ζελένσκι είπε ότι δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ για το θέμα του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης, που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο, σε περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο. Ο Ζελένσκι είπε πως η αμερικανική πρόταση είναι να λειτουργούν από κοινού τον σταθμό οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ρωσία, με τους Αμερικανούς να έχουν τη θέση του «μάνατζερ». Η πρόταση του Κιέβου είναι μια κοινοπραξία 50-50 μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με την Ουκρανία να λαμβάνει τη μισή ενέργεια που παράγεται και τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν τη διανομή της άλλης μισής.

13: Η Ουκρανία και η Ρωσία δεσμεύονται για εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολία και στην κοινωνία που προωθούν την κατανόηση και ανεκτικότητα απέναντι σε άλλες κουλτούρες και αγωνίζονται κατά του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Η Ουκρανία θα εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ ως προς την ανεκτικότητα στις θρησκείες και την προστασία των γλωσσών των μειονοτήτων.

14: Το πιο πολύπλοκο ζήτημα είναι αυτό των εδαφών, και παραμένει ανεπίλυτο. Η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να αποσυρθεί και από εδάφη που τα στρατεύματά της συνεχίζουν να ελέγχουν στο Ντονέτσκ. Το Κίεβο θέλει να σταματήσει η σύγκρουση στις παρούσες γραμμές του μετώπου. Η Ουάσινγκτον έχει προτείνει αποστρατικοποιημένες ζώνες και μια ελεύθερη οικονομική ζώνη στο τμήμα του Ντονέτσκ που ελέγχει το Κίεβο.

15: Μετά την επίτευξη συμφωνίας ως προς τα εδάφη, η Ρωσία και η Ουκρανία δεσμεύονται να μην την αλλάξουν δια της βίας.

16: Η Ρωσία δεν θα εμποδίζει τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τον Δνείπερο και τη Μαύρη Θάλασσα για εμπορικούς σκοπούς. Θα ακολουθήσουν ξεχωριστές συμφωνίες για θέματα θάλασσας και πρόσβασης, καλύπτοντας την ελευθερία πλοήγησης και μεταφορών. Το Κίνμπερν (εκεί που ο Δνείπερος βγαίνει στη θάλασσα) θα αποστρατικοποιηθεί.

17: Ανθρωπιστική επιτροπή θα δημιουργηθεί για την επίλυση θεμάτων που εκκρεμούν: Α) Όλοι οι αιχμάλωτοι πολέμου θα ανταλλαθούν με βάση την αρχή «όλοι αντί όλων» Β) Όλοι οι άμαχοι κρατούμενοι και όμηροι θα επιστραφούν, περιλαμβανομένων παιδιών Γ) Θα υπάρξει μέριμνα για όσους υπέφεραν από τον πόλεμο.

18: Η Ουκρανία θα κάνει εκλογές το συντομότερο δυνατόν μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

19: Η συμφωνία αυτή θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα επιβλέπεται και θα την εγγυάται ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του προέδρου Τραμπ. Η Ουκρανία, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν στον μηχανισμό αυτό. Θα εφαρμόζονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων.

20: Μόλις συμφωνήσουν όλοι, θα τεθεί σε ισχύ άμεσα κατάπαυση πυρός.

Με πληροφορίες από Reuters