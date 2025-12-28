Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν στη Φλόριντα την Κυριακή με σκοπό να συνθέσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μα βρίσκονται μπροστά σε μεγάλες διαφορές σε κρίσιμα ζητήματα, ενώ αντιμετωπίζουν και την πρόκληση των εντεινόμενων ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

Η Ρωσία χτύπησε το Κίεβο και άλλα τμήματα της εμπόλεμης Ουκρανίας με εκατοντάδες drones και πυραύλους το Σάββατο, με αποτέλεσμα τη διακοπή του ρεύματος και της θέρμανσης σε τμήματα της πρωτεύουσας. Ο Ζελένσκι το χαρακτήρισε αυτό ως την απάντηση της Ρωσίας στις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι είπε σε δημοσιογράφους πως σχεδιάζει να συζητήσει τη μοίρα του Ντονμπάς κατά τη συνάντηση στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα, καθώς και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και άλλα ζητήματα. Ο ίδιος κατέφθασε στη Φλόριντα αργά το Σάββατο, όπως ανέφερε ο Σέρχιι Κισλίτσια, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας μέσω Χ.

Η Μόσχα επιμένει πως η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει ολόκληρο το Ντονμπάς, ακόμα και περιοχές υπό τον έλεγχο του Κιέβου, και Ρώσοι αξιωματούχοι αντιτίθενται σε άλλα τμήματα της τελευταίας πρότασης, προκαλώντας αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν θα αποδεχτεί οτιδήποτε αποδώσουν οι συνομιλίες της Κυριακής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στο Axios την Παρασκευή πως εξακολουθεί να ελπίζει σε περαιτέρω τροποποίηση μιας αμερικανικής πρότασης για πλήρη απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Αν δεν γίνει αυτό, ο Ζελένσκι είπε ως ολόκληρο το 20 σημείων σχέδιο, αποτέλεσμα εβδομάδων διαπραγματεύσεων, θα έπρεπε να τεθεί σε δημοψήφισμα.

Το Axios ανέφερε πως Αμερικανοί αξιωματούχοι εκλαμβάνουν την προθυμία Ζελένσκι για δημοψήφισμα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και ένδειξη πως δεν αποκλείει πλέον τις παραχωρήσεις εδαφών, αν και είπε ότι η Ρωσία θα έπρεπε να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση πυρός 60 ημερών για να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να διεξάγει μια τέτοια ψηφοφορία. Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε πως οι Ουκρανοί ψηφοφόροι μπορεί και αυτοί να απορρίψουν το σχέδιο.

Η κατ’ιδίαν συνάντηση Ζελένσκι με τον Τραμπ, που είναι προγραμματισμένη για νωρίς το βράδυ (ώρα Ελλάδας) έρχεται μετά από διπλωματικές προσπάθειες εβδομάδων. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν εντείνει τις προσπάθειες να σχηματίσουν ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας για μετά τον πόλεμο, το οποίο θα υποστήριζαν και οι ΗΠΑ.

Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον συμφωνούν σε πολλά ζητήματα και ο Ζελένσκι είπε την Παρασκευή πως το 20 σημείων σχέδιο είχε ολοκληρωθεί κατά 90%. Ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται το ζήτημα της παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία. Αν και η Μόσχα θέλει όλο το Ντονμπάς, το Κίεβο θέλει ο χάρτης να «παγώσει» στις παρούσες γραμμές του μετώπου. Οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας συμβιβασμό, έχουν προτείνει μια ελεύθερη οικονομική ζώνη αν η Ουκρανία αποχωρήσει από την περιοχή, αν και παραμένει ασαφές πώς θα λειτουργούσε αυτή.

Ο Ζελένσκι- οι συναντήσεις του οποίου με τον Τραμπ δεν εξελίσσονταν πάντα ομαλά- ανησυχεί, μαζί με τους Ευρωπαίους συμμάχους του, πως ο Τραμπ θα μπορούσε να «πουλήσει» την Ουκρανία και να αφήσει την Ευρώπη να σηκώσει το βάρος της υποστήριξης μιας ρημαγμένης χώρας. Σημειώνεται πως η Ρωσία, η οποία είχε προσαρτήσει την Κριμαία το 2014, από την έναρξη της εισβολής πριν περίπου 4 χρόνια, έχει καταλάβει περίπου το 12% των εδαφών της Ουκρανίας, περιλαμβανομένου του 90% του Ντονμπάς, του 75% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και τμήματα του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις και αναφορές. Ο Πούτιν είπε στις 19 Δεκεμβρίου πως θεωρεί ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα έπρεπε να βασίζεται στους όρους που είχε θέσει το 2024: Η Ουκρανία να αποσυρθεί από όλο το Ντονμπάς, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα και το Κίεβο να εγκαταλείψει τις ελπίδες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μετά την άφιξή του στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, όπου συνάντησε τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, πως οι επιθέσεις της Ρωσίας το Σάββατο δείχνουν πως ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη. Σε σύντομη δήλωσή του με τον Ζελένσκι δίπλα του ο Κάρνεϊ είπε πως η ειρήνη προϋποθέτει μια «πρόθυμη Ρωσία».

Με πληροφορίες από Reuters

