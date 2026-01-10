Το προεδρικό αεροσκάφος με το παρατσούκλι «Doomsday Plane» (Αεροπλάνο της Αποκάλυψης) εντοπίστηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες… και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη βγάλει τα πιο καταστροφικά συμπεράσματα.

Το Boeing E-4 Advanced Airborne Command Post (Προηγμένο Αερομεταφερόμενο Κέντρο Διοίκησης) καταγράφηκε να προσγειώνεται στο Λος Άντζελες την Πέμπτη… και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεδομένων των τρεχουσών ακραίων παγκόσμιων κρίσεων.

Βασικά, αυτό είναι το αεροσκάφος με το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ θα ταξίδευε σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου… οπότε ναι, ο κόσμος έχει τρελαθεί στο διαδίκτυο.

Το «Αεροσκάφος της Αποκάλυψης» είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πολλά αεροσκάφη ενός στόλου που βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και συνήθως στον αέρα, μπορεί να αντέξει σε πυρηνική έκρηξη και προστατεύεται από ηλεκτρομαγνητικό παλμό – ή όπως εξηγεί η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ… «Σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής των κέντρων διοίκησης και ελέγχου εδάφους, το αεροσκάφος παρέχει ένα κέντρο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών με υψηλή αντοχή, για να κατευθύνει τις αμερικανικές δυνάμεις, να εκτελεί διαταγές έκτακτης ανάγκης και να συντονίζει τις ενέργειες των πολιτικών αρχών».

Μέχρι στιγμής… δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το λόγο που το αεροσκάφος βρίσκεται σε πτήση, αλλά η σπάνια αυτή θέαση έχει προκαλέσει πανικό σε μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι υποθέτουν ότι βρισκόμαστε στο χείλος του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Nightwatch σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ως καταφύγιο επιβίωσης της αμερικανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης. Η πρόσφατη πτήση του καταγράφηκε από συστήματα παρακολούθησης, καθώς το αεροσκάφος φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Ουάσινγκτον. Επισήμως, δεν έχει δοθεί εξήγηση για την αποστολή, ωστόσο το γεγονός σημειώθηκε σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης διεθνούς έντασης.

Το Boeing E-4B αποτελεί ένα από τα τέσσερα αντίστοιχα αεροσκάφη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για σενάρια εθνικής κρίσης. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ -σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ– καθώς και την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, εφόσον τα επίγεια κέντρα διοίκησης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το Nightwatch μπορεί να κατευθύνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, να εκδίδει εντολές πολέμου και να συντονίζει πολιτικές αρχές ακόμη και μετά από πυρηνικό πλήγμα.

Το Nightwatch είναι τροποποιημένο Boeing 747, ειδικά θωρακισμένο ώστε να αντέχει σε ηλεκτρομαγνητικές επιθέσεις, με αναλογικά συστήματα ελέγχου που μειώνουν τον κίνδυνο κυβερνοπαρεμβάσεων. Μπορεί να παραμείνει στον αέρα έως και μία εβδομάδα, χάρη στη δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει. Το κόστος λειτουργίας του υπερβαίνει τα 150.000 δολάρια ανά ώρα, γεγονός που το καθιστά το ακριβότερο επιχειρησιακό αεροσκάφος της αμερικανικής αεροπορίας.