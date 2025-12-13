Το διάσημο πλέον ρακούν, που την περασμένη εβδομάδα εισέβαλε σε κάβα στη Βιρτζίνια και μέθυσε τόσο πολύ που κατέληξε με hangover στην τουαλέτα της επιχείρησης, είναι ύποπτο για μια ευρύτερη εγκληματική δραστηριότητα.

Ένας αξιωματικός ελέγχου ζώων υποψιάζεται ότι το άτακτο θηλαστικό με τη ριγέ ουρά εισέβαλε επίσης σε μια κοντινή σχολή καράτε και στη συνέχεια έκανε ντου στο Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV) για να τσιμπήσει μερικά σνακ.

«Υποτίθεται ότι αυτή είναι η τρίτη διάρρηξη που έχει κάνει», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτεηκε πρόσφατα, διαπίστωσε ότι τα ρακούν εξελίσσονται και νιώθουν άνετα με τους ανθρώπους.

Η κομητεία πουλάει μπλουζάκια με το λογότυπο του μεθυσμένου ρακούν και έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 207.000 δολαρίων μέχρι την Παρασκευή (13.12).