Το Λούβρο μετέφερε μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα του στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με το γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, μετά από την απίστευτη τολμηρή ληστεία που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα και αποκάλυψε την ευπάθεια της ασφάλειας του φημισμένου μουσείου.

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την γκαλερί Απόλλων του μουσείου, όπου φυλάσσονται τα γαλλικά στέμματα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή υπό την συνοδεία μυστικής αστυνομικής φρουράς, σύμφωνα με το RTL, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Advertisement

Advertisement

Η Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία φυλάσσει τα χρυσά αποθέματα της χώρας σε ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο 27 μέτρων κάτω από το έδαφος, απέχει μόλις 500 μέτρα από το Λούβρο, στην δεξιά όχθη του Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Οι κλέφτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, εκθέτοντας τα κενά ασφαλείας, καθώς διέρρηξαν το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο στον επάνω όροφο κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας. Διέφυγαν με μοτοσικλέτες.