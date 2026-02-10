Kάθε πιθανό ή και απίθανο τρόπο σκαρφίζονται επιτήδειοι προκειμένου να αποσπάσουν πολύτιμα κοσμήματα από ηλικιωμένους (ως επί το πλείστον) πολίτες.

Μάλιστα στον Δήμο Ζωγράφου, σημειώθηκαν απάτες με το πρόσχημα της «διαρροής ραδιενέργειας». Το πρώτο βήμα των επιτήδειων είναι να δηλώσουν ότι τάχα εργάζονται σε συνεργεία του δήμου ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους.

Γι αυτό ο Δήμος αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει τους δημότες του ότι δεν «διαθέτει εργαζόμενους ή συνεργεία που επισκέπτονται σπίτια πολιτών».

Περιγράφοντας μερικά από τα περιστατικά, η αντιδήμαρχος Ζωγράφου, Ράνια Νενεδάκη, ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Μας παίρνουν δημότες και παραπονούνται ότι έχουν πέσει θύματα τηλεφωνικής απάτης. Τους τηλεφωνεί κάποιος που ισχυρίζεται ότι είναι δήθεν από τον δήμο Ζωγράφου και θέλει να μπει μέσα στο διαμέρισμα για να ελέγξει την παλαιότητα ή την ποιότητα του δικτύου. Έχουμε περιπτώσεις που θυμίζουν πραγματικά μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας».

Η ίδια ανέφερε ότι σε μια περίπτωση οι απατεώνες κατάφεραν να τρόμαξαν έναν δημότη με το επιχείρημα ότι υπάρχει «διάχυτη ραδιενέργεια» στην περιοχή, η οποία «καίει τα χρυσαφικά».

Και κατέληξαν λέγοντάς του ότι «αν θέλεις να τα προστατεύσεις θα πρέπει να τα βάλεις σε ένα αλουμινόχαρτο και να τα βγάλεις έξω στο μπαλκόνι».



Ατυχώς, ο συγκεκριμένος δημότης «πήρε τα χρυσαφικά της γυναίκας του, τα έβαλε σε ένα αλουμινόχαρτο και τα έβγαλε έξω στη βεράντα», απ’ όπου και του τα απέσπασαν.