Μία viral ανάρτηση που κυκλοφορεί στο Facebook και εμφανίζεται να «καίει» την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, αποδομείται με μία πολύ προσεκτική ανάλυση εννέα σημείων. Με ένα στριπτίζ στο υβριδικό βίντεο, ξεσκεπάζει το επιλεκτικό μοντάζ που μετατρέπει αποσπασματικές φράσεις σε ένα νέο, πιο βαρυφορτωμένο αφήγημα.

Ο Μάριος Χαραλάμπους – Λάουσος, που το ανέδειξε και το σχολιάζει εκτενώς, λέει πως το υλικό έχει «κοπεί και ραφτεί» σε κρίσιμα σημεία, ενώ σε ορισμένες στιγμές οι φωνές των συνομιλητών ακούγονται ηλεκτρονικά αλλοιωμένες, σπρώχνοντας τον θεατή να εμπιστευτεί κυρίως τους υπότιτλους.

Παραθέτει εννέα χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία – όπως γράφει – ενώνονται άσχετα αποσπάσματα, κόβονται διευκρινίσεις και «κλειδώνουν» συνειρμοί που δεν προκύπτουν από το πλήρες πλαίσιο. Και κάπου προς το τέλος, η συζήτηση μεταφέρεται και στην Πρώτη Κυρία, τη Φίλιππα, με αναφορές που, στον ίδιο τόνο, αφήνουν αιχμές, σε μια περίοδο όπου η δικαιολογημένη παραίτησή της έχει ήδη φορτίσει το δημόσιο κλίμα.

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης

«Το συγκεκριμένο video που πολυβολεί την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη φαίνεται να έχει υποστεί επιλεκτικό μοντάζ, κατά το οποίο μεμονωμένα αποσπάσματα συνομιλιών κόπηκαν και ενώθηκαν με τρόπο που δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα από το αρχικό πλαίσιο στο οποίο ειπώθηκαν.

Τα μεμονωμένα κομμάτια, όταν εξεταστούν αυτούσια, δεν συνιστούν ούτε επιβαρυντικές ούτε ενοχοποιητικές δηλώσεις. Ωστόσο, η ανασύνθεσή τους, χωρίς τις ενδιάμεσες διευκρινίσεις και το πλήρες περιεχόμενο της συζήτησης, μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα και στην παρερμηνεία προθέσεων και νοημάτων. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση οποιουδήποτε ηχητικού ή οπτικού υλικού οφείλει να γίνεται με βάση την πλήρη ακολουθία των γεγονότων και όχι με μεμονωμένες επιλεγμένες φράσεις.

Δια του λόγου το αληθές, παραθέτω πιο κάτω εννιά από τα πολλά σημεία στα οποία φαίνεται ότι ο παραγωγός του video «έκοψε κα έραψε» με τέτοιο τρόπο ώστε να διασπείρει χαλκευμένα μηνύματα που να σπιλώνουν την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

Μια όντως περίτεχνη προσπάθεια… όχι όμως τέλεια.

Σημείο 1:

Λακκοτρύπης: “He has a cαp of 1 million for his campaign”. Αμέσως μετά το video κόβεται και προστίθεται απόσπασμα από διαφορικό σημείο της συζήτησης: “You know it has to be cash…”. Δύο άσχετα αποσπάσματα που συνδέθηκαν για σκοπούς παραπλάνησης.

Σημείο 2:

Λέει ο Λακκοτρύπης ότι ο Πρόεδρος εμπιστεύεται τον “Chief of Stuff” για τα οικονομικά του που είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Το video κόβεται ξανά και μοντάρεται με υλικό από άλλο σημείο της συζήτησης στο οποίο ρωτούν οι «επενδυτές»: “cash to who?” και απαντά ο Λακκοτρύπης: “…to his campaign manager…”. Ο τρόπος που ενώνονται τα κομμένα αποσπάσματα σε συνδυασμό με το λεκτικό της “Emily Thompson” παραπλανούν τον θεατή.

*Να σημειωθεί επίσης ότι οι φωνές των επενδυτών είναι ηλεκτρονικά αλλοιωμένες, οδηγώντας τον θεατή να διαβάσει τον «κατασκευασμένο» υπότιτλο, διότι δεν μπορεί να τη διακρίνει ακουστικά. Έτσι μπορεί εύκολα να αλλοιωθεί η πραγματική ερώτηση ή να αντικατασταθεί εκ των υστέρων με μια άλλη, πετυχαίνοντας έτσι διαστρέβλωση του νοήματος της απάντησης.

Σημείο 3:

Αναφέρει ο Χαραλάμπους: “We are the main two contacts here at the Palace”. Δεν αναφέρεται στον Λακκοτρύπη όταν μιλά για τους δύο “contacts”. Απλώς το αμέσως προηγούμενο κομμένο και ραμμένο video αναφέρεται στον “George”, όποιος και να είναι αυτός. Αμέσως ο θεατής του video συνειρμικά θεωρεί τον Λακκοτρύπη ως “contact” αφού αυτό προετοιμάστηκε από το λεκτικό της Emily Thompson να καταλάβει.

Σημείο 4:

Λέει ο Χαραλάμπους: “… and then you can come to the President and you can offer…” και χωρίς να ολοκληρώνεται η πρόταση ενώνεται σχεδόν «αψεγάδιαστα» ένα άλλο κομμένο video στο οποίο ο Χαραλάμπους μιλά για “off the record”. Το σχεδόν τέλειο κόψιμο και ράψιμο των δύο αποσπασμάτων παράγουν άλλο ένα παραπλανητικό μήνυμα.

Σημείο 5:

Στο video o Χαραλάμπους αναφέρει ένα παράδειγμα ενός Αμερικάνου που έκανε προσφορά στη χώρα. Ακολούθως προστέθηκε άλλο σημείο της συνομιλίας στο οποίο ο Χ. λέει “we can do this at the presence of the President”, πάλι για σκοπούς παραπλάνησης.

Σημείο 6:

Ρωτά ο «επενδυτής»: “The donation for the campaign, the previous campaign… This is how it woks?» και απαντά ο Λακκοτρύπης: “This is exactly how it works”. ΔΕΝ αναφέρεται ΟΥΤΕ σε cash ΟΥΤΕ σε ξεπέρασμα του προβλεπόμενου ποσού.

Σημείο 7:

O Ρώσος επιχειρηματίας Andrei Nikolayevich Kosokov (“the third one”) για τον οποίο ο Λακκοτρύπης λέει ότι ζητήθηκε να μην έχει κυρώσεις (“not to be sαnctioned”) από την ΕΕ, δεν υπόκειτο ποτέ σε κυρώσεις από την ΕΕ, σε αντίθεση με τους άλλους δύο πρώην συνεργάτες του Fridman και Aven.

Σημείο 8:

O Χρυσοχόος λέει: “…Let’s see what we have… IT’S like my girlfriend” όχι “ΗΕ’S like my girlfriend” κρατώντας το κινητό του. To «girlfriend» θα μπορούσε να αναφέρεται σε οτιδήποτε.

Σημείο 9:

O Χρυσοχόος λέει (σε μετάφραση) ότι « της δώσαμε 10,000 ευρώ»… Έδωσε επίσης σε άλλες πρωτοβουλίες εισφορές ύψους 250,000 ευρώ. Όχι στην ίδια πρωτοβουλία. Αλλά πάλι η «Emily Thompson” με αυτά που λέει ως προοίμιο, χωρίς να τα τεκμηριώνει, προσπαθεί να αποδομήσει την Πρώτη Κυρία.