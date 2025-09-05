Ενας Αμερικανός δικηγόρος, συνονόματος με τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μηνύει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει να αναστέλλει τον λογαριασμό του, κατηγορώντας τον ψευδώς ότι «παριστάνει τον διάσημο».

Ο άνδρας με την «ατυχία» να έχει το ίδιο όνομα και επίθετο με το αφεντικό της Meta, λέει ότι ο λογαριασμός του έχει απενεργοποιηθεί πέντε φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια και αυτό του έχει κοστίσει χιλιάδες δολάρια σε χαμένες δουλειές, σύμφωνα με το BBC.

Η αγωγή του άνδρα από την Ιντιάνα αναφέρει ότι ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου εδώ και 38 χρόνια – όταν ο γνωστός Μαρκ Ζούκερμπεργκ ήταν ακόμη… νήπιο.

Η Meta δήλωσε ότι είχε αποκαταστήσει τον λογαριασμό του δικηγόρου και λαμβάνει μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη του λάθους.

«Δεν είναι αστείο», δήλωσε ο άσημος Ζούκερμπεργκ WTHR-TV. «Όχι όταν μου παίρνουν τα λεφτά».

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, παραβίασε σύμβαση καθώς πλήρωσε 11.000 δολάρια για διαφημίσεις που αφαιρέθηκαν χωρίς λόγο.

«Είναι σαν να αγοράζεις μια διαφημιστική πινακίδα στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, να πληρώνεις τους ανθρώπους για την πινακίδα και μετά έρχονται και την σκεπάζουν με μια τεράστια κουβέρτα και εσύ δεν έχεις το όφελος από αυτό που πλήρωσες», είπε στο WTHR.

Τα email που εστάλη από το Facebook στον δικηγόρο δείχνουν ότι η εταιρεία τον κατηγόρησε ότι δήθεν δεν χρησιμοποίησε το «αυθεντικό του όνομα».

Ο ίδιος λέει ότι έχει υποβάλει την ταυτότητά του με φωτογραφία, τις πιστωτικές του κάρτες και πολλές φωτογραφίες του προσώπου του για να αποδείξει ότι αυτό είναι το όνομά του.

«Είμαι ο Μαρκ Στίβεν. Και αυτός (σ.σ. ο ιδρυτής του Facebook) είναι ο Μαρκ Έλιοτ», δήλωσε ο κ. Ζούκερμπεργκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός του στο facebook «κατέβηκε» τον Μάιο και αποκαταστάθηκε μόνο μετά την κατάθεση της αγωγής του.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι «επαναέφερε τον λογαριασμό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αφού διαπίστωσε ότι είχε απενεργοποιηθεί κατά λάθος».

«Εκτιμούμε τη συνεχή υπομονή του κ. Ζούκερμπεργκ σε αυτό το ζήτημα και εργαζόμαστε για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον».

Πηγή: BBC

