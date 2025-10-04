Η Τυνησία, η γενέτειρα των εξεγέρσεων της Αραβικής Άνοιξης του 2011, θεωρούνταν για πολύ καιρό ως η τελευταία ελπίδα για τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ωστόσο, από τότε που ο Κάις Σαϊέντ ανέστειλε τη λειτουργία του κοινοβουλίου και εδραίωσε την εξουσία του το 2021, οι πολιτικές ελευθερίες έχουν περιοριστεί δραματικά. Ο Σαϊέντ συνεχίζει να κυβερνά απολυταρχικά με διατάγματα και οι πιο γνωστοί επικριτές του βρίσκονται είτε στη φυλακή είτε στο εξωτερικό. Μάλιστα, την Παρασκευή έγινε γνωστό πως δικαστήριο της Τυνησίας καταδίκασε σε θάνατο έναν 51χρονο άνδρα για αναρτήσεις του στο Facebook οι οποίες θεωρήθηκαν προσβλητικές για τον πρόεδρο Σαϊέντ αλλά και απειλή για την ασφάλεια του κράτους, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του.

Advertisement

Advertisement

Ο κατηγορούμενος, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, καταδικάστηκε την Τετάρτη για τρεις κατηγορίες: απόπειρα ανατροπής του κράτους, προσβολή του προέδρου και διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι οι αναρτήσεις υποκίνησαν βία και χάος, παραβιάζοντας τον ποινικό κώδικα της Τυνησίας και τον αμφιλεγόμενο νόμο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο του 2022, το Διάταγμα 54. Η απόφαση αυτή αποτελεί την πρώτη θανατική ποινή του είδους της στην Τυνησία, όπου δεκάδες άτομα έχουν καταδικαστεί σε βαριές ποινές φυλάκισης για παρόμοιες κατηγορίες από τότε που ο πρόεδρος Σαϊέντ ανέλαβε τον έλεγχο της κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2021.

A Tunisian court in Nabeul has sentenced Saber Chouchane, 51, to death over Facebook posts deemed offensive to President Kais Saied, his lawyer Oussama Bouthelja, and a rights group said. Charges include “spreading false news,” insulting the president, justice minister and… pic.twitter.com/EI1PBoc72Z — Radar Africa (@radarafricacom) October 3, 2025

«Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου που μοιράστηκε ήταν αντιγραμμένο από άλλες σελίδες, ενώ ορισμένες αναρτήσεις δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση»

Σε δήλωση στο Facebook, ο δικηγόρος Oussama Bouthelja ανέφερε ότι ο πελάτης του βρισκόταν σε προφυλάκιση από τον Ιανουάριο του 2024. Είπε ότι ο πατέρας τριών παιδιών είναι περιστασιακός ημερομίσθιος εργάτης και πάσχει από μόνιμη αναπηρία που προκλήθηκε από εργατικό ατύχημα.

Ο Bouthelja τον περιέγραψε ως κοινωνικά ευάλωτο άτομο με περιορισμένο μορφωτικό υπόβαθρο και μικρή επιρροή στο διαδίκτυο.

«Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου που μοιράστηκε ήταν αντιγραμμένο από άλλες σελίδες, ενώ ορισμένες αναρτήσεις δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση», έγραψε ο Bouthelja. «Στο δικαστήριο, δήλωσε ότι η πρόθεσή του ήταν να επιστήσει την προσοχή των αρχών στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσής του, και όχι να υποκινήσει αναταραχές».

Η απόφαση είναι η τελευταία που χρησιμοποιεί το Διάταγμα 54, ένα νόμο που καθιστά παράνομο στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «να παράγουν, να διαδίδουν, να στέλνουν ή να γράφουν ψευδείς ειδήσεις… με σκοπό να παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων, να βλάπτουν τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα ή να σπέρνουν τον τρόμο στον πληθυσμό». Από την ψήφισή του το 2022, δημοσιογράφοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει τον νόμο ως βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι αρχές για να περιορίσουν την ελευθερία του Λόγου στην Τυνησία.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία προειδοποίησαν ότι η επιβολή της θανατικής ποινής για διαδικτυακές δηλώσεις δημιουργεί ένα επικίνδυνο δεδικασμένο