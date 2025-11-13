Μία οικονομική οικογενειακή διαμάχη οδήγησε έναν από τους εμπλεκόμενους να προχωρήσει σε ιδιαιτέρως προσβλητικές αναρτήσεις στο λογαριασμό του στο facebook, χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς σε βάρος τριών συγγενικών προσώπων του.

Μόνον που τώρα καλείται να… πληρώσει, καθώς το Τριμελές Εφετείο Αθηνών επιδίκασε συνολική αποζημίωση 26.000 ευρώ μετά την προσφυγή των τριών θιγόμενων προσώπων.

«Από την ανωτέρω προσβολή της προσωπικότητάς τους οι ενάγοντες υπέστησαν ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται να τους επιδικασθεί εύλογη χρηματική ικανοποίηση, το ύψος της οποίας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προσβολής που υπέστησαν, ήτοι δυσφήμηση και εξύβριση, την έκταση της βλάβης και τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, ήτοι μέσω δημόσιου λογαριασμού διαδικτυακής πλατφόρμας ευρείας συμμετοχής, τη βαρύτητα του πταίσματος του εναγομένου που ηθελημένα κατ’ επανάληψη προσέβαλε πρόσωπα του άμεσου συγγενικού του περιβάλλοντος, τα οποία όφειλε να σέβεται ανεξάρτητα των οικονομικών διαφορών τους, και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μερών ως οικονομικά εύρωστων και ευυπόληπτων μελών της κοινωνίας, του δε εναγομένου και ως επιτυχημένου δικηγόρου με πολύ καλή οικονομική κατάσταση, πρέπει να ορισθεί σε 10.000 ευρώ για την πρώτη ενάγουσα και 8.000 ευρώ για έκαστο των δεύτερης και τρίτου εναγόντων. Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά οφείλει να καταβάλει ο εναγόμενος με το νόμιμο τόκο» αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου.

Παρά τους ισχυρισμούς του εναγόμενου, πως οι αναρτήσεις του δεν αφορούσαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και ότι τα ίδια ήταν αυτά που με ψεύτικο προφίλ τις ανέβαζαν για να τον εμπλέξουν, το Εφετείο Αθηνών έκρινε πως «από το περιεχόμενο των ανωτέρω αναρτήσεων αποδεικνύεται ότι ο εναγόμενος χρησιμοποιώντας τον «ανοικτό» προσωπικό λογαριασμό του («προφίλ») στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης «Facebook» με τις προαναφερόμενες δημόσιες και ορατές σε οποιονδήποτε τρίτο αναρτήσεις – δημοσιεύσεις προσέβαλε κατ’ επανάληψη και για μεγάλο χρονικό διάστημα την προσωπικότητα των εναγόντων, αναφερόμενος στους τελευταίους, είτε απευθείας, είτε υπονοώντας αυτούς, χωρίς ωστόσο, να καταλείπεται αμφιβολία από την επανάληψη των δημοσιεύσεων σε συνδυασμό με την ανάρτηση φωτογραφιών τους και την αναφορά των ονομάτων τους, των ψευδωνύμων τους ή της συγγένειάς τους …… ότι αυτές αφορούν τους ενάγοντες».

Εκτός από την αποζημίωση, επιπλέον, όπως σημειώνεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, «πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να διαγράψει από τον προσωπικό του λογαριασμό («προφίλ») στο «Facebook» τις προσβλητικές για τους ενάγοντες αναρτήσεις, να καταχωρίσει δημοσίως ορατή περίληψη της απόφασης, καταδικαζομένου τούτου σε χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα παραβίασης της υποχρέωσης αυτής υπέρ εκάστου των εναγόντων και να παραλείπει οποιαδήποτε προσβλητική για το πρόσωπο των εναγόντων ανάρτηση ή οποιαδήποτε παραλλαγή αυτού, με την απειλή χρηματικής ποινής 1.000 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός μηνός για κάθε επανάληψη αυτής υπέρ εκάστου των εναγόντων».