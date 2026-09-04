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Το σκάφος παρουσιάζει εκτεταμένη σκουριά στο κύτος του, η οποία θεωρείται αναμενόμενη για πλοίο που παραμένει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη θάλασσα.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η διάβρωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί συστηματική συντήρηση, καθώς η εξάπλωσή της μπορεί να αποδυναμώσει τη μεταλλική δομή του πλοίου.

Τα συνεργεία του Ναυτικού θα πραγματοποιήσουν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στα σημεία με τη μεγαλύτερη φθορά κατά την ολιγοήμερη παραμονή του πλοίου στο λιμάνι.

Η παρατεταμένη αποστολή έχει προκαλέσει επίσης δυσκολίες στην τροφοδοσία και το ηθικό του πληρώματος, ενώ το ζήτημα της συντήρησης των πολεμικών πλοίων έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο έντονου προβληματισμού.

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Μετά από μήνες πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, το USS Abraham Lincoln έδεσε την Τετάρτη στην Ταϊλάνδη, επιτρέποντας στους αξιωματικούς του αμερικανικού Ναυτικού να εξετάσουν την κατάσταση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Το πολεμικό πλοίο εμφανίστηκε καλυμμένο με σκουριά από την πλώρη έως την πρύμνη, εικόνα που δεν ανησύχησε τους ειδικούς, γιατί μία τέτοια εικόνα δεν είναι ασυνήθιστη για ένα αεροπλανοφόρο που βρισκόταν συνολικά 286 ημέρες εν πλω, από τότε που απέπλευσε από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο τον περασμένο Νοέμβριο.

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After 286 days at sea, US navy sailors disembarked the USS Abraham Lincoln as it docked in Pattaya, Thailand’s notorious party town, and headed to the heart of the action: the infamous Walking Street.@sneweyy took to the streets to see how they were spending their first night… pic.twitter.com/myJfdGaXGx — The Telegraph (@Telegraph) September 3, 2026

«Η σκουριά κατά μήκος της ισάλου γραμμής δεν είναι ασυνήθιστη σε ένα πλοίο που παραμένει συνεχώς στη θάλασσα για 60 ημέρες ή περισσότερο», δήλωσε στο CNN ο Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του αμερικανικού Ναυτικού που υπηρέτησε σε αεροπλανοφόρα της ίδιας κλάσης.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος, πάντως, δεν είναι εύκολη όσο το πλοίο βρίσκεται σε επιχειρησιακή δράση. Όπως εξήγησε, για να απομακρυνθεί η σκουριά θα πρέπει να κατέβουν μέλη του πληρώματος μέχρι την ίσαλο γραμμή, να τρίψουν και να αφαιρέσουν τη σκουριά, να εφαρμοστούν δύο στρώσεις αντισκωριακού ασταριού και στη συνέχεια δύο στρώσεις ναυτικής γκρι μπογιάς.

«Με βάση αυτό που βλέπω, μιλάμε για περίπου 30 ημέρες εργασιών συντήρησης για να αφαιρεθεί όλη η σκουριά», εκτίμησε.

Κάποιες από τις πιο επείγουσες εργασίες μπορούν πάντως να γίνουν τώρα που το αεροπλανοφόρο βρίσκεται δεμένο στην Ταϊλάνδη. Το USS Abraham Lincoln έδεσε στο λιμάνι Λαέμ Τσαμπάνγκ, νότια της Μπανγκόκ, για ολιγοήμερη παραμονή. Για το πλήρωμα είναι η πρώτη κανονική στάση ξεκούρασης έπειτα από μια εξαντλητικά μεγάλη αποστολή.

Ο Σούστερ εκτιμά ότι μέσα σε περίπου μία εβδομάδα τα συνεργεία θα προλάβουν να ασχοληθούν μόνο με τα σημεία που έχουν τη μεγαλύτερη φθορά.

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«Θα ξεκινήσουν από την πλώρη και το μπροστινό μέρος του κύτους, επειδή αυτά τα σημεία καταπονούνται περισσότερο όταν το πλοίο κινείται και δέχονται συνεχώς το αλμυρό νερό, ιδιαίτερα σε κακοκαιρία», εξήγησε.

Η σκουριά στα ψηλότερα σημεία του πλοίου μπορεί να αντιμετωπιστεί ακόμη και όταν αυτό βρίσκεται εν πλω. Στην ίσαλο γραμμή, όμως, οι εργασίες απαιτούν το πλοίο να είναι δεμένο και η θάλασσα ήρεμη.

«Η σκουριά είναι σαν μεταδοτική ασθένεια»

Το πρόβλημα δεν μπορεί να αγνοηθεί για πολύ. «Η σκουριά είναι σαν μεταδοτική ασθένεια. Εξαπλώνεται», είπε ο Σούστερ. «Καλύτερα να την αντιμετωπίζεις νωρίς, πριν εξελιχθεί σε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα».

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Όπως εξήγησε, η διάβρωση αποδυναμώνει τον χάλυβα και, αν προχωρήσει, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε καταστρώματα, διαδρόμους και άλλα μεταλλικά τμήματα του πλοίου.

Η παρατεταμένη αποστολή του USS Abraham Lincoln έχει προκαλέσει και άλλες δυσκολίες. Έχουν υπάρξει αναφορές για ελλείψεις σε προμήθειες και προβλήματα στο ηθικό του πληρώματος, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος του έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, έχει απορρίψει τις επικρίσεις για τη μεγάλη διάρκεια της αποστολής. Όπως είχε πει, οι 286 ημέρες στη θάλασσα «δεν ήταν ούτε κατά διάνοια αρκετές». Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τη σημερινή εικόνα του αεροπλανοφόρου στην Ταϊλάνδη.

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Το θέμα της σκουριάς στα αμερικανικά πολεμικά πλοία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τον Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει επανειλημμένα από το Ναυτικό να βελτιώσει την εικόνα τους.

Ο πρώην υπουργός Ναυτικού Τζον Φίλαν είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι ο Τραμπ τον τηλεφωνούσε ακόμη και μέσα στη νύχτα για να παραπονεθεί.

«Μου το έχει πει πολλές φορές: “Ναυπήγηση, ναυπήγηση, ναυπήγηση. Βγάλτε αυτά τα πλοία από τα ναυπηγεία συντήρησης. Φτιάξτε την καταραμένη σκουριά”», είχε πει ο Φίλαν σε συνέδριο στο Μέριλαντ.

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Και πρόσθεσε: «Δεν του αρέσει καθόλου και εμένα δεν μου αρέσει να δέχομαι τηλεφωνήματα μέσα στη νύχτα».

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Η σκουριά, βέβαια, δεν είναι αγαπημένη δουλειά ούτε για τους ίδιους τους ναύτες. Ο Σούστερ τη χαρακτήρισε μία από τις δύο πιο εξουθενωτηκές αγγαρείες πάνω σε πολεμικό πλοίο.

«Η καταπολέμηση της σκουριάς είναι μία από τις δύο πιο μισητές δουλειές στο Ναυτικό. Η άλλη είναι οτιδήποτε έχει σχέση με υδραυλικά», είπε. «Ως νεαρός αξιωματικός σε πλοίο, μισούσα και τα δύο».





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