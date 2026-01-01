Τουλάχιστον 24 άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί -σκοτώθηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της Χερσώνας στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

🚨Ukrainischer Drohnenangriff auf Hotel in Cherson:

24 Tote, etwa 50 Verletzte

„Viele sind bei lebendigem Leibe verbrannt. Ein Kind ist gestorben“

„So sieht der ‚Frieden‘ aus, den $elenskyj anstrebt“ -schrieb Gouverneur Wladimir Saldohttps://t.co/17qQzkga8o January 1, 2026

Τοπικό φιλορωσικό μέσο ενημέρωσης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, εξηγώντας ότι αυτό ήταν ο στόχος του πλήγματος.

Τουλάχιστον ένα πτώμα φαινόταν κάτω από ένα λευκό σεντόνι, ενώ το κτίριο έμοιαζε να έχει καταστραφεί από πυρκαγιά και στο έδαφος υπήρχαν ίχνη από αίμα.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα. Από την πλευρά του ο στρατός της Ουκρανίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Σάλντο ανέφερε στην ανάρτησή του ότι τρία ουκρανικά drones έπληξαν περιοχή στο χωριό Χόρλι όπου γίνονταν εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά κάνοντας λόγο για «σκόπιμο πλήγμα» εναντίον αμάχων. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί.

Ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 άλλοι τραυματίστηκαν, επικαλούμενα την τοπική υπηρεσία του ρωσικού υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε ότι πέντε παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά το πλήγμα, ενώ κατηγόρησε τις χώρες της Δύσης που υποστηρίζουν την Ουκρανία για τις «τρομοκρατικές», όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες του Κιέβου.

Η πρόεδρος της ρωσικής Γερουσίας Βαλεντίνα Ματβιένκο επίσης καταδίκασε τη επίθεση μέσω του λογαριασμού της στο Telegram.

Η Χερσώνα είναι μία από τις τέσσερις επαρχίες της Ουκρανίας που προσάρτησε η Ρωσία το 2022, μια κίνηση την οποία το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν καταδικάσει ως παράνομη υφαρπαγή γης.

🇷🇺💥 Massacre em pleno réveillon: ataque ucraniano com drones mata 24 civis na região de Kherson!



Um ataque ucraniano brutal atingiu a localidade de Jorly, na costa do Mar Negro, onde civis comemoravam a chegada de 2026. Três drones atingiram uma cafeteria e um hotel, um deles… pic.twitter.com/tW9sPKfnZr — Gazeta do Mundo (@gazetadomundo) January 1, 2026

On New Year's Eve, the Ukrainian Armed Forces committed a war crime. A strike at a cafe on the Khorly Peninsula in the Kherson region killed 24 civilians, including children. They burned alive. More than 50 people were injured.

Zelenskyy is a thief and a war criminal. pic.twitter.com/0kAgQZ2g7o Advertisement January 1, 2026

Στο μεταξύ, στο μήνυμά του για το 2026, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η συμφωνία ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «έτοιμη κατά το 90%», προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό το 10% που μένει θα κρίνει «τα πάντα, στην πραγματικότητα».

«Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%. Απομένει 10% (…) Αυτό το 10% περιέχει τα πάντα, στην πραγματικότητα. Αυτό το 10% θα κρίνει την τύχη της ειρήνης, την τύχη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε στο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μέσω X. «10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η χώρα του θέλει το τέλος του πολέμου και κάνει «τα πάντα» για την ειρήνη, αλλά δεν θα δεχτεί να κλείσει συμφωνία με «οποιοδήποτε τίμημα», επιμένοντας πως η όποια συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει σθεναρές εγγυήσεις ασφαλείας, για την αποτροπή νέας εισβολής της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να συρράψει συμφωνία ειρήνης λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις τόσο της Μόσχας, όσο και του Κιέβου, πλην όμως ακόμη δεν έχει εξευρεθεί συναίνεση για το ζήτημα-κλειδί των ανατολικών περιφερειών, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εννοεί να προσαρτήσει το Ντονμπάς, δυο περιφέρειες όπου βρίσκονται ορυχεία, μεταλλεία και βιομηχανίες στην ανατολική Ουκρανία, καθώς κι ακόμη δυο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε στο βραδινό διάγγελμά του όμως ότι δεν πιστεύει ότι η Μόσχα θα σταματούσε στο Ντονμπάς αν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποσύρονταν από το ανατολικό μέτωπο.

«”Άποσυρθείτε από το Ντονμπάς κι όλα θα τελειώσουν”. Έτσι ακούγεται η απάτη όταν μεταφράζεται από τα ρωσικά — στα ουκρανικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και, στην πραγματικότητα, σε κάθε γλώσσα του κόσμου», πρόσθεσε σαρκαστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

