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Η νομική ομάδα του πρώην δημάρχου προτίθεται να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί παρατυπιών στις σπουδές του.

Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ αντιμετωπίζει ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων, το οποίο έχει οδηγήσει σε συλλήψεις στελεχών και στην παραίτηση στενού συνεργάτη του προέδρου Ερντογάν.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό, έχουν προκαλέσει πτώση στα ποσοστά δημοτικότητας της κυβέρνησης στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

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Νέα δικαστική εξέλιξη περιπλέκει το πολιτικό μέλλον του Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης και βασικού αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας επικύρωσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού του τίτλου, εξέλιξη που ενδέχεται να του στερήσει τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τετάρτη και προστίθεται σε μια σειρά δικαστικών υποθέσεων που αφορούν στελέχη της τουρκικής αντιπολίτευσης, αρκετά από τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με διώξεις ή κρατούνται.

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Επικυρώθηκε η ακύρωση του πανεπιστημιακού τίτλου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας απέρριψε την προσφυγή κατά της απόφασης ακύρωσης του πτυχίου που είχε αποκτήσει ο Ιμάμογλου το 1994, με αιτιολογία ότι υπήρξαν παρατυπίες κατά τη διαδικασία των πανεπιστημιακών σπουδών του.

Με τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση ολοκληρώνεται ο κύκλος των τακτικών ένδικων μέσων. Ωστόσο, η νομική ομάδα του Ιμάμογλου έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς το τουρκικό Σύνταγμα θέτει ως προϋπόθεση για την υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου. Συνεπώς, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η ακύρωση του πτυχίου του, ο Ιμάμογλου δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την προεδρία.

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρίσκονται καταγγελίες για παρατυπίες κατά τη μετεγγραφή του σε πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Από την πλευρά του, ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έχει πολιτική σκοπιμότητα.

«Παράνομες δικαστικές μεθοδεύσεις»

Μέχρι στιγμής, ο πρώην δήμαρχος δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την τελευταία δικαστική απόφαση. Ωστόσο, είχε αντιδράσει έντονα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης δημοσίευσε πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης πριν ακόμη ενημερωθούν επίσημα οι δικηγόροι του.

Τότε είχε χαρακτηρίσει τις ενέργειες των τουρκικών αρχών «παράνομες δικαστικές επιχειρήσεις».

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Ο Ιμάμογλου βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάρτιο του 2025 και αντιμετωπίζει πολυάριθμες κατηγορίες που σχετίζονται με υποθέσεις διαφθοράς. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε περίπτωση που καταδικαστεί για το σύνολο των πράξεων που του αποδίδονται, οι προβλεπόμενες ποινές θα μπορούσαν αθροιστικά να ξεπεράσουν τα 2.000 χρόνια κάθειρξης.

Η τουρκική κυβέρνηση, από την πλευρά της, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί πολιτικών παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι οι δικαστικές αρχές λειτουργούν ανεξάρτητα.

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Σκάνδαλο 20 δισ. δολαρίων προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση

Παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν την αντιπολίτευση, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο, γνωστό ως «Fonzi».

Η υπόθεση αφορά επενδυτικά κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τον αριθμό των επηρεαζόμενων επενδυτών να προσεγγίζει τις 500.000.

Η κρίση άρχισε να εκδηλώνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια ενημέρωσαν τους πελάτες τους ότι αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα ανάληψης χρημάτων.

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Ακολούθησε παρέμβαση των εποπτικών αρχών, οι οποίες έδωσαν εντολή για τη ρευστοποίηση 131 επενδυτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, ξεκίνησε δικαστική έρευνα για πιθανές παράνομες συναλλαγές και χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί περισσότεροι από 100 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βρίσκονται κρατικοί αξιωματούχοι, στελέχη εποπτικών μηχανισμών και πολιτικά πρόσωπα.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τουρκική κεφαλαιαγορά, ενώ η αδυναμία χιλιάδων επενδυτών να ανακτήσουν τις αποταμιεύσεις τους εντείνει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

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Αποχώρηση στενού συνεργάτη του Ερντογάν μετά την εμπλοκή του γιου του

Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η παραίτηση του Χαγιάτι Γιαζιτζί, στενού συνεργάτη και επί σειρά ετών φίλου του Τούρκου προέδρου.

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Ο Γιαζιτζί, ο οποίος διατηρεί προσωπική σχέση με τον Ερντογάν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αποχώρησε το βράδυ της Τρίτης από τη θέση του αντιπροέδρου του ΑΚΡ, έπειτα από την εμπλοκή του γιου του στην έρευνα για το σκάνδαλο.

Σε δημόσια τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρνήθηκε ότι έχει συμμετάσχει ποτέ σε οποιαδήποτε αμφιλεγόμενη ή παράνομη δραστηριότητα, ενώ υπερασπίστηκε και τον γιο του, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Γιαζιτζί δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομες ενέργειες.

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Στο μικροσκόπιο έρευνας πρώην υπουργός για επενδύσεις 40 εκατ. δολαρίων

Στην ίδια υπόθεση έχει βρεθεί και η πρώην υπουργός και στέλεχος του ΑΚΡ, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα των Financial Times, η πρώην υπουργός φέρεται να απέκτησε κέρδη περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων από τοποθετήσεις σε επενδυτικά κεφάλαια που συνδέονται με το σκάνδαλο.

Η ίδια αρνείται κάθε παράνομη εμπλοκή. Είχε συλληφθεί ως ύποπτη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παρέμεινε υπό κράτηση για 19 ημέρες. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου αφέθηκε ελεύθερη, με περιοριστικό όρο τον κατ’ οίκον περιορισμό.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με χαρακτηριστικό το σχόλιο της δημάρχου Ογιά Τεκίν, η οποία βρίσκεται στη φυλακή εδώ και σχεδόν 18 μήνες και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της για δωροδοκία.

«Θέλω την ίδια δικαιοσύνη που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Καγιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την απόφαση αποφυλάκισης της πρώην υπουργού.

Υποχωρεί η εκλογική απήχηση του ΑΚΡ εν μέσω υψηλού πληθωρισμού

Το χρηματοοικονομικό σκάνδαλο εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκλογική υποστήριξη προς το κυβερνών κόμμα εμφανίζει πτωτική τάση.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που επικαλούνται οι Financial Times, το ΑΚΡ έχει χάσει περισσότερες από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, υποχωρώντας από επίπεδα κοντά στο 33%.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να επιβαρύνει την τουρκική οικονομία, με τον δείκτη να κινείται κοντά στο 30%, εντείνοντας τις πιέσεις στα νοικοκυριά.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Σαμπαντζί της Κωνσταντινούπολης, Μπερκ Εσέν, συνδέει την αυξανόμενη δικαστική πίεση προς την αντιπολίτευση με τη σταδιακή υποχώρηση της εκλογικής επιρροής του Ερντογάν.

Όπως εκτιμά, οι συνεχείς δικαστικές ενέργειες σε βάρος της αντιπολίτευσης συνδέονται με τη μείωση της υποστήριξης προς τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ το σκάνδαλο «Fonzi» έχει επιβαρύνει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα.

Κατά τον ίδιο, η στρατηγική της κυβέρνησης αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης, προκειμένου να διατηρήσει το ΑΚΡ τη δυνατότητα εκλογικής επικράτησης στις επόμενες αναμετρήσεις.