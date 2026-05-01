Σε δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών για την Εργατική Πρωτομαγιά, προχώρησε η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, όταν επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Πλατεία Ταξίμ, η οποία είναι συμβολικό σημείο για το εργατικό κίνημα, αλλά παραμένει απαγορευμένη για συγκεντρώσεις τα τελευταία χρόνια.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο της Πόλης με κεντρικό σύνθημα «Ταξίμ παντού, αντίσταση παντού», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν οι διαδηλωτές στην πρόσβαση στην πλατεία.

Advertisement

Advertisement

İstanbul’da Taksim’e çıkmak isteyen göstericiler ile polis arasında yaşananlar kameraya yansıdı.#1Mayıs pic.twitter.com/tJRMu6TPGN — mühendisyen (@muhendisyenn) May 1, 2026

Οι Αρχές ωστόσο, είχαν θέσει σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας πλήρως την περιοχή γύρω από την Ταξίμ, αλλά και άλλα κομβικά σημεία της πόλης. Παρά τις απαγορεύσεις, ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν επανειλημμένα να κινηθούν προς το κέντρο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αύρων νερού για τη διάλυση των συγκεντρωμένων, προχωρώντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε περισσότερες από 120 συλλήψεις έως τώρα.

#İstanbul | DİSK, TMMOB ve TTB’nin bulunduğu Haydarpaşa Numune önündeki yürüyüş kolunda kortejler oluşturuluyor. pic.twitter.com/cYMxDflsz0 — bianet (@bianet_org) May 1, 2026

Την ίδια ώρα, μικρότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης, καθώς η πρόσβαση στην Πλατεία Ταξίμ παρέμεινε αδύνατη για το μεγαλύτερο μέρος των διαδηλωτών.

Η κατάσταση στην Πόλη παραμένει τεταμένη, με τις Αρχές να διατηρούν ισχυρή παρουσία στους δρόμους και τους διαδηλωτές να επιμένουν στη διεκδίκηση του δικαιώματος συγκέντρωσης στο ιστορικό αυτό σημείο.παραμένει απαγορευμένη για συγκεντρώσεις τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας ωστόσο διαχρονικά σημείο-σύμβολο για το εργατικό κίνημα. Κεντρικό σύνθημα των συγκεντρωμένων ήταν το «Ταξίμ παντού, αντίσταση παντού», υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν οι διαδηλωτές στην πρόσβαση στην πλατεία.