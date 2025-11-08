Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

«Έξι συμπολίτες μας έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους. Ένας νοσηλεύεται τώρα. Επενέβησαν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης και του δήμου. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Διεξάγεται έρευνα», δήλωσε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη του Ντιλόβασι.

Turkey: A fire broke out in a perfume warehouse in the Dilovası district of Kocaeli. May God help them. May God have mercy on those who lost their lives. pic.twitter.com/Ys9mc0nWDn — CMNS_Media✍🏻 Dr. Physician 📝VEDA 👣 (@1SanatanSatya) November 8, 2025

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ντιλόβασι, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.

Turkey: A fire broke out at a two-story perfume filling facility in the Mimar Sinan neighborhood of Dilovası, Kocaeli, at 9:00 a.m.



The perfume production facility and warehouse were located between adjacent buildings.



Six died, one seriously injured, and five injured… pic.twitter.com/ySzH4P6gxi — CMNS_Media✍🏻 Dr. Physician 📝VEDA 👣 (@1SanatanSatya) November 8, 2025

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda yangın çıktı ⤵️



▪️ Olayda 6 kişi hayatını kaybetti pic.twitter.com/n8zsMY86rO — 𝐂𝐚𝐜𝐚 𝐁𝐞𝐲 (@1Cacabeyy_cb) November 8, 2025