Σκηνές κινηματογραφικής έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στην Γκαζιαντέπ, όταν ένας 58χρονος οδηγός ταξί κατάφερε να αφοπλίσει ένοπλο άντρα που τον κρατούσε όμηρο μέσα στο ίδιο του το όχημα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική καταδίωξη.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 31χρονος Σεμίχ Τ. μαζί με τη 36χρονη σύντροφό του, Γκιουλμπαχάρ Γ., επιβιβάστηκαν σε ταξί και υπό την απειλή κυνηγετικού όπλου κράτησαν όμηρο τον οδηγό, αναγκάζοντάς τον να κινηθεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Πολίτες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή Αραμπάν και κατέληξε στην είσοδο της πόλης, στην περιοχή Σεχίτκαμιλ, όπου το ταξί ακινητοποιήθηκε λόγω αυξημένης κίνησης. Εκεί, ο 31χρονος άνοιξε πυρ από το εσωτερικό του οχήματος εναντίον των αστυνομικών που τον καταδίωκαν, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς.

🇹🇷 In Turkey, a taxi driver heroically disarmed a heavily armed criminal who was holding him hostage



In the city of Gaziantep, a couple hijacked a 58-year-old taxi driver at gunpoint using a pump-action shotgun.



During the chase, the suspect fired at police officers from… pic.twitter.com/SI7GIZBaOx May 11, 2026

Μέσα στο χάος των πυροβολισμών, ο 58χρονος οδηγός βρήκε την ευκαιρία να αντιδράσει. Τη στιγμή που ο δράστης έστρεψε το όπλο έξω από το παράθυρο πυροβολώντας προς τους αστυνομικούς, ο οδηγός άρπαξε το κυνηγετικό όπλο από τα χέρια του και κατάφερε να τον αφοπλίσει.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αστυνομικοί περικύκλωσαν το ταξί, εισέβαλαν στο όχημα και συνέλαβαν τόσο τον 31χρονο όσο και τη 36χρονη συνεργό του. Ο οδηγός ταξί τραυματίστηκε ελαφρά στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο.

Gaziantep’te taksiciyi kaçırdığı iddia edilen bir şüpheliye, sürücünün acil durum butonuna basmasının ardından polis ekipleri dakikalar içinde müdahale etti.



Taksinin camından polisimize ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/SXT9EjXoIE — Bulvar Medya (@Bulvarpress) May 10, 2026

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν πολίτες να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τα οχήματά τους για να προστατευτούν από τα πυρά, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αποκλείουν την περιοχή γύρω από το ταξί.