Νέες καταστοφές στη Αττάλεια της Τουρκίας από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες κυρίως όμως προκάλεσε την κατάρρευση του φράγματος Ντιμ.
Ο ορμή των νερών μάλιστα ήταν τέρτοια που ένα εστιατόριο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.
Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις περιοχές Αλάνια, Μαναβγκάτ, Σερίκ, Φοινίκη, Κεμέρ και Ντοσεμεάλτι, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας. Χιλιάδες ακόμη καλούνται να μην προσεγγίσουν την περιοχή.
Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.