Πηγές από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επισήμαναν ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και τις αναφορές των μίντια για την προμήθεια της Κύπρου με ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το πρακτορείο Anadolu, «κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την ειρήνη της “Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου”», όπως χαρακτηρίζει η Τουρκία το ψευδοκράτος.

Οι ίδιες πηγές από το τουρκικό υπουργείο, υπογραμμίζουν ότι «η συνεχιζόμενη εξοπλιστική προσπάθεια της ”Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” (όπως αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία) και δραστηριότητες που μπορεί να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες», με την Άγκυρα να δηλώνει την πλήρη στήριξη στο ψευδοκράτος, ενώ δίνει ρητές εγγυήσεις για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Σημαντική ενίσχυση της κυπριακής αεράμυνας

H κυπριακή αεράμυνα ενισχύεται δραματικά με την προμήθεια του ισραηλινού Barak MX που αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητές της δεκαετίες μετά την κρίση των ρωσικών S-300, οι οποίοι κατέληξαν στην Κρήτη και εντάχθηκαν στο ελληνικό οπλοστάσιο.



Το σύστημα της ισραηλινής ΙΑΙ προορίζεται για την αντιμετώπιση μιας σειράς από εναέριες απειλές, από επανδρωμένα μαχητικά, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μέχρι πυραύλους cruise.

To Barak MX και τις δυνατότητές του είχε περιγράψει τον Μάιο του 2023 στη HuffPost Greece ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της ΙΑΙ, Boaz Levy, παρουσιάζοντάς το ως ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αεράμυνας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως είχε υπογραμμίσει, πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους αναχαιτιστικών πυραύλων, μικρής, μέσης και μακράς εμβέλειας, ικανό να αναχαιτίζει απειλές (περιλαμβανομένων και βαλλιστικών πυραύλων) αρχίζοντας (ανάλογα με τον τύπο πυραύλου) από τα 0 και φτάνοντας μέχρι και τα 150 χλμ, κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται για ένα σύστημα που θα μπορούσε είτε να αντικαταστήσει υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας, ή να υιοθετηθεί με στόχο τη συνολική βελτιστοποίηση της αεράμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εν λόγω συστήματα αεράμυνας βρίσκονται ήδη στην Κύπρο, πιθανότατα ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με την Εθνική Φρουρά. Όπως έχει αναφερθεί, το σύστημα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι συμβατό με τον αντίστοιχο «θόλο» αεράμυνας που ετοιμάζει η Ελλάδα, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα έχει επίσης κυρίαρχο το ισραηλινό στοιχείο, καθώς φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» τα συστήματα David’s Sling και SPYDER, τα οποία προορίζονται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αεράμυνας όπως τα ρωσικής «καταγωγής» OSA-AK και TOR-M1. Σε παρόμοιο πλαίσιο, το Barak MX θεωρείται πως θα συμπληρώνει και σε βάθος χρόνου θα αντικαταστήσει τα κυπριακά TOR-M1 και τα παλιά, σοβιετικής προέλευσης, Buk M1-2.