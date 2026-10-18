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Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου σπουδαίο πρωθυπουργό και πολύτιμο εταίρο στον αγώνα κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι σε περίπτωση εκλογής άλλου ηγέτη στο Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους την απειλή του Ιράν.

Ο Τραμπ τόνισε πως δεν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη και εξήρε την ανθεκτικότητα που επέδειξε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της θητείας του.

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Την πλήρη υποστήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, εξέφρασε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Νετανιάχου, τον οποίο αποκαλεί «Μπίμπι», χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή».

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι, σε περίπτωση που οι Ισραηλινοί επιλέξουν άλλον πρωθυπουργό στις 27 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να «τελειώσουν μόνες τη δουλειά με το Ιράν», προσθέτοντας ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που ο ίδιος προσωπικά δεν επιθυμεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του επαναλαμβάνοντας τη στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, με στόχο την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ.

«Εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μήνυμά του, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «Ο ΜΠΙΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής, αλλά και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη στον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – ενός κράτους που εδώ και 51 χρόνια διακηρύσσει: “Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά”. Ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπεται να λέγονται τέτοια πράγματα, διότι, αργά ή γρήγορα, αυτά καταλήγουν πάντα να γίνονται πραγματικότητα;». Θα ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι το Ιράν να είχε εφαρμόσει αυτή τη απειλητική φράση, αλλά έχουν καταστραφεί συστηματικά, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, και αν δεν αλλάξουν γρήγορα τον τρόπο τους, σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

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«Αν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι, τότε η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει η ίδια αυτή την αποστολή, κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί. Ο Μπίμπι Νετανιάχου στάθηκε δυνατός, θαρραλέος και ευφυής απέναντι σε τεράστια αντίσταση, ακόμη και από το ίδιο το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, άντεξε και, μάλιστα, μεγαλούργησε! Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, υπό τέτοιες συνθήκες, θα είχε λυγίσει από την πίεση.

Ο Μπίμπι, όμως, όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά δυνάμωσε και διατηρεί αυτή τη δύναμη μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ισραήλ, μια χώρα για την οποία έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Με την παρούσα επιστολή, εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ. Ο Μπίμπι Νετανιάχου ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!»

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