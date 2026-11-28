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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός επικαλέστηκε τις σοβαρές υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα για να δικαιολογήσει την απόφασή του.

Παρά την αλλαγή στάσης, ο Νετανιάχου διατηρεί την άρνησή του για οποιαδήποτε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, τα οποία χαρακτηρίζει υποστηρικτές της τρομοκρατίας.

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καθώς πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον Γκάντι Άιζενκοτ.

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Την πρόθεσή του να παραχωρήσει στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, την πρώτη θητεία στην πρωθυπουργία, στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με εναλλαγή στην ηγεσία, ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πολιτικός δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να παραμερίσει την αρχή που θέλει τον αρχηγό του κόμματος με τις περισσότερες ψήφους να αναλαμβάνει πρώτος την πρωθυπουργία, επικαλούμενος τις σοβαρές, όπως τις χαρακτήρισε, υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα.

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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η ευθύνη του ως ηγέτη επιβάλλει να αφήσει στην άκρη τις πολιτικές προτεραιότητες και να αποδεχθεί πως ο Γκάντι Άιζενκοτ θα αναλάβει πρώτος τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Η αλλαγή στάσης του Νετανιάχου για την πρωθυπουργία

Μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επέμενε πως ο ίδιος θα έπρεπε να αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία, καθώς το κόμμα του, το Λικούντ, επικράτησε στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και εξασφάλισε τις περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο.

Το Λικούντ συγκέντρωσε 27 έδρες, έναντι 21 που εξασφάλισε το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ. Ωστόσο, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν έδωσε αυτοδυναμία σε κανέναν πολιτικό σχηματισμό, με αποτέλεσμα να απαιτούνται διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Μετά τις εκλογές, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, έδωσε στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού της νέας κυβέρνησης. Η σχετική προθεσμία των 28 ημερών πλησιάζει στη λήξη της μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ ο αρχηγός της αντιπολίτευσης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και να λάβει ολιγοήμερη παράταση για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο Νετανιάχου αποκλείει συνεργασία με τα αραβικά κόμματα

Παρά την αλλαγή στάσης του σχετικά με το ποιος θα αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία σε ένα ενδεχόμενο κυβερνητικό σχήμα εθνικής ενότητας, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εξακολουθεί να απορρίπτει κατηγορηματικά τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα.

Συγκεκριμένα, παραμένει αντίθετος σε οποιαδήποτε συμφωνία με το Ρά’αμ και την Ενιαία Λίστα, τα οποία χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», διατηρώντας αμετάβλητη τη θέση του απέναντι στους συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς.

Η πρόταση για εναλλαγή στην πρωθυπουργία και η αποδοχή του ενδεχομένου να προηγηθεί ο Γκάντι Άιζενκοτ αποτελούν νέα εξέλιξη στις προσπάθειες συγκρότησης κυβέρνησης στο Ισραήλ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.