Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Ρωσία αποτελούσε μια συνηθισμένη διαδικασία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι σοβαρά τραυματισμένος αλλά παραμένει ζωντανός.

Σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Καναδάς πρέπει να υποστεί συνέπειες για τις πρόσφατες διαπραγματευτικές αποτυχίες.

Ο ίδιος επέβαλε δασμούς σε καναδικά προϊόντα, ενώ ο Καναδάς απάντησε με αντίστοιχα μέτρα.

Τέλος, ο κ.

Τραμπ επισήμανε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των ρυθμίσεων που αφορούν τις μονάδες επεξεργασίας βοείου κρέατος.

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Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην πολιτική εκπομπή του Γκλεν Μπεκ παραχώρησε την Τετάρτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στην συνέντευξή του στην εκπομπή «Glenn Beck Program» ότι η επίσκεψη του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Ρωσία ενδέχεται να αποφέρει κάποια αποτελέσματα.

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Οταν ρωτήθηκε από τον Γκλεν Μπεκ γιατί ταξίδεψε ο Ράτκλιφ στη Ρωσία, ο Τραμπ απάντησε ως εξής:« Λοιπόν, κανένα από όσα λέγονται δεν είναι σωστά. Πήγε εκεί για ένα ταξίδι κάπως ρουτίνας και συνηθισμένο. Με στεναχωρεί να απογοητεύω τις ελπίδες των άλλων. Θέλουμε ο πόλεμος με την Ουκρανία να τελειώσει. Γκλεν, αυτός ο πόλεμος ήταν τέτοιος που αν ήμουν ο Πρόεδρός σας, δεν θα ξεκινούσε ποτέ. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά επακόλουθα του ότι τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε. Νομίζω ότι αυτή η πορεία στην πραγματικότητα απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις από πολλές απόψεις. Αλλά αν ήμουν εγώ, ούτε ο πόλεμος με την Ουκρανία δεν θα συνέβαινε…»

عزیزان،



بخش اول مصاحبه‌ی تلفنی ترامپ [ش گ خ] در برنامه‌ی Glenn Beck Program که ازش در خصوص سفر دیروز رئیس CIA به روسیه و زنده بودن یا نبودن موشتبا می‌پرسه:



گلن بک: میتونید بهم بگید چرا رئیس سیا نصف شب پرواز کرد رفت که با روس‌ها دیدار کنه؟



شیر گاینده: خب هیچ‌کدوم از این حرفا… pic.twitter.com/MlJKb7ULy8 August 26, 2026

Τραμπ: «Ο Μοζτάμπα Χαμενεϊ είναι σοβαρά τραυματίας και όχι νεκρός»

Eπίσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, εξέφρασε την άποψη πως ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν είναι νεκρός, αλλά ότι αντιθέτως έχει τραυματιστεί «πολύ σοβαρά».

عزیزان،



بخش اول مصاحبه‌ی تلفنی ترامپ [ش گ خ] در برنامه‌ی Glenn Beck Program که ازش در خصوص سفر دیروز رئیس CIA به روسیه و زنده بودن یا نبودن موشتبا می‌پرسه:



گلن بک: میتونید بهم بگید چرا رئیس سیا نصف شب پرواز کرد رفت که با روس‌ها دیدار کنه؟



شیر گاینده: خب هیچ‌کدوم از این حرفا… pic.twitter.com/MlJKb7ULy8 — Siavash (@siaBashhh) August 26, 2026

« Είναι τραυματισμένος στην αριστερή πλευρά του σώματός του, το χέρι του, το πόδι του, συνοπτικά όλο του το κορμί. Πραγματικά είχε τραυματιστεί πολύ άσχημα, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι νεκρός. Ακόμα κι αν είναι νεκρός, Θεέ μου, παίζουν πολύ καλά θέατρο. Γιατί συνέχεια λένε ότι πηγαίνουν να μιλήσουν μαζί του για να πάρουν την τελική επιβεβαίωση και συμφωνία από αυτόν. Αλλά ξέρεις, όταν κάνεις συμφωνίες με αυτούς… ειλικρινά πρέπει να πω ότι γενικά δεν είναι έντιμοι και με αρχές άνθρωποι», τόνισε.

Επιπλέον, ο Τραμπ είπε «Είναι καιρός να δείξουμε στον Καναδά ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι», δήλωσε, λίγες μόνο ημέρες μετά τη διακοπή των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των γειτονικών χωρών.

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«Είχα μια συμφωνία, που ήταν μια αρκετά καλή συμφωνία, ξέρεις, αρκετά καλή», δήλωσε ο Τραμπ στον Γκλεν Μπεκ σε συνέντευξή του.

«Δεν έχουν τίποτα που να χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, εντάξει, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Εννοώ, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα μας δημιουργούσαν μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά μπορούμε να τα προμηθευτούμε αλλού. Και ήρθε η ώρα να διδάξουμε στον Καναδά ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ επέβαλε το Σάββατο νέους δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών κατέρρευσαν.

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Ο Καναδάς αντέδρασε την Τρίτη με δασμούς αντιποίνων σε ετήσιες εισαγωγές από τις ΗΠΑ αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προχώρησε στην παροχή ενισχύσεων προς επιχειρήσεις και εργαζομένους, εξισώνοντας τους τελευταίους δασμούς της Ουάσιγκτον δολάριο προς δολάριο.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στην εκπομπή του Γκλεν Μπεκ ότι θα εξετάσει αν υπάρχουν υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις για τις μονάδες επεξεργασίας βοείου κρέατος.

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