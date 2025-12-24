Ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να πιλοτάρουν ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 δημοσίευσε την Τετάρτη (24/12) το γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Για την ισραηλινή πλευρά, το κομβικό γεγονός της χρονιάς του 2025 θεωρείται ο βομβαρδισμός των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, έστω κι αν πραγματοποιήθηκε από αμερικανικά αεροσκάφη.

Το βίντεο, που ανέβηκε στον λογαριασμό του ισραηλινού πρωθυπουργού στο Instagram, συνοδεύεται από τη λεζάντα «Στον γύρο της νίκης μας. #έξιμήνες».

Ο Νετανιάχου εμφανίζεται στο πιλοτήριο ενός βομβαρδιστικού B-2, ίδιου τύπου με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά των ιρανικών πυρηνικών υποδομών, έχοντας στο πλευρό του τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Και οι δύο φορούν μαύρα γυαλιά πιλότου, είναι ντυμένοι με κοστούμια και παρουσιάζονται να πετούν πάνω από μια έρημο, στην οποία διακρίνονται εγκαταστάσεις αδιευκρίνιστης χρήσης, παραπέμποντας εμμέσως στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το βίντεο έρχεται περίπου έξι μήνες μετά τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μετά τους οποίους το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει δεχθεί σημαντικά πλήγματα.