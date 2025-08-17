«Μεγάλη είναι η πρόοδος με τη Ρωσία», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, καλώντας τον κόσμο να παραμείνει συντονισμένος και να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε την στιγμή που Ζελένσκι και Φον ντερ Λάιεν έδιναν κοινή συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, με αφορμή τη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου και των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Κριτική Τραμπ στα αμερικανικά ΜΜΕ

Σε άλλες αναρτήσεις του στο Truth Social, ο Τραμπ άσκησε κριτική στα αμερικανικά μίντια, κάνοντας λόγο για «fake news» όσον αφορά την κάλυψη της συνάντησης κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake news και οι συνεργάτες τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία», υποστήριξε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

«Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την αλήθεια όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφερθούν με ειλικρίνεια στο πρόσωπό μου. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει», σχολίασε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτησή του.